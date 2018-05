Mika-Matti Paatelainen trenerem reprezentacji Łotwy

Fin Mika-Matti Paatelainen będzie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Łotwy. Jego poprzednik na tym stanowisku Aleksandrs Starkovs został zwolniony na początku kwietnia po niespodziewanej porażce z Gibraltarem 0-1.

Zdjęcie Mixu Paatelainen has no plans to walk away from Dundee United /PA Sport

51-letni Mika-Matti Petteri Paatelainen, używający przydomka "Mixu", jako piłkarz wystąpił w reprezentacji Finlandii w 70 meczach. Później trenował m.in. szkockie kluby, a w latach 2011-15 był selekcjonerem reprezentacji swojego kraju.

Pod koniec marca Łotwa przegrała niespodziewanie w towarzyskim meczu z bardzo nisko notowanym Gibraltarem 0-1. Kilka dni później z funkcji selekcjonera zwolniono Starkovsa.