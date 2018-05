MLS. Partner czy konkurent Nikolicia? Torres łączony z Chicago Fire

Wraz z zakończeniem tego sezonu dobiegnie też piękna przygoda Fernando Torresa w Atletico Madryt. "El Nino" poszukuje nowych wyzwań i według radia COPE być może odnajdzie je za oceanem. Zainteresowanie napastnikiem wykazuje ponoć Chicago Fire, którego najlepszym strzelcem jest znany w Polsce z występów w Legii Warszawa Nemanja Nikolić.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nikolić w formie od początku sezonu. Wideo Eurosport

- Nadszedł czas, aby zrobić miejsce młodszym zawodnikom. Pozostanie w Atletico nie wchodzi w grę, bo nadal chcę występować na boisku. Ale potrzebuję zmian, gdyż obawiam się, że w Madrycie dużo więcej nie osiągnę - tymi słowami 34-letni zawodnik zapowiedział pożegnanie z klubem swojego życia. W Atletico się wychował, wybił już jako nastolatek, by stamtąd wyruszyć w 2007 roku na podbój Europy. Do domu powrócił przed trzema laty, choć był ważną częścią zespołu Diego Simeone, to mógł oszukać bezlitośnie upływającego czasu, więc i nie grał tyle, ile by chciał.

Reklama

W poszukiwaniu większej liczby minut na boisku Torres wybierze się najwidoczniej do Stanów Zjednoczonych. "Marca" podawała w poprzednim miesiącu, że zainteresowanie nim wykazywało kilka amerykańskich klubów, teraz możemy usłyszeć już o konkretach. Według COPE w Madrycie przebywają obecnie przedstawiciele Chicago Fire, którzy planują w kolejnych dniach sfinalizować transakcję i z czasem ogłosić transfer króla strzelców Euro 2012.

"El Nino" raczej nie zabrałby miejsce w składzie Fire Nikoliciowi. Węgier do stanu Illinois przybył na początku poprzedniego roku i z miejsca stał się gwiazdą MLS. Był najlepszym strzelcem poprzedniego sezonu, a w obecnym też regularności nie zatracił. Zdobył jak dotąd pięć bramek w ośmiu meczach.