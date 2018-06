Mundial 2018. Aleksandr Gołowin dogadany z Juventusem

Rosja efektownie rozpoczęła rywalizację na tegorocznym mundialu. Gospodarze turnieju rozgromili w meczu otwarcia Arabię Saudyjską 5-0. Bohaterem został 22-letni Aleksandr Gołowin, który jest bardzo bliski podpisania kontraktu z Juventusem.

Rozgrywający był zdecydowanie najlepszym graczem pierwszego spotkania tegorocznych mistrzostw świata. Gracz CSKA Moskwa strzelił pięknego gola z rzutu wolnego, a do tego zaliczył dwie asysty. Świetnie kreował grę, czym zwrócił uwagę mediów i... Jose Mourinho.

- Po zejściu z boiska kontuzjowanego Ałana Dżagojewa, Gołowin otrzymał więcej swobody w ofensywie. To pomogło jego drużynie. To zawodnik, który rozkręca akcje zespołu - mówił po zwycięstwie nad Arabią Saudyjską menedżer Manchesteru United.

Być może Portugalczyk widziałby Gołowina w składzie "Czerwonych Diabłów", ale jak informuje Sky Sports Italia, 22-letni Rosjanin porozumiał się już w sprawie transferu z Juventusem. Nieoficjalnie do zespołu mistrza Włoch miałby on trafić po zakończeniu rywalizacji Rosji w mundialu.

- Na razie chcę się skupić na grze dla mojego kraju. Dla każdego piłkarza to wielki zaszczyt, gdy interesuje się nim taki klub jak Juventus. To znakomity zespół. Paulo Dybala jest fantastyczny, to jeden z moich ulubionych graczy - powiedział Gołowin w rozmowie z włoską agencją prasową ANSA.

O ile ponoć działacze "Starej Damy" uzgodnili już warunki indywidualnego kontraktu pomocnika, tak do negocjacji pozostaje kwota, za którą Gołowin miałby zmienić klub. Wstępnie CSKA Moskwa oczekiwało około 20 milionów euro, ale jeśli Rosjanin dalej tak dobrze będzie się spisywał na MŚ, cena może pójść w górę.