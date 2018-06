Mundial 2018. Australia- sylwetka

Bert van Marwijk awansował na mundial z Arabią Saudyjską, ale poprowadzi w Rosji… Australię. Marzeniem "Socceroos" jest awans do 1/8 finału, ale czy sprawią sensację w grupie C?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ Rosja 2018. Co pokaże Australia pod wodzą Berta van Marwijka? Wideo Eurosport

Sukcesy: Puchar Azji (2015), Puchar Narodów Oceanii (1980, 1996, 2000, 2004). Finalista Pucharu Konfederacji FIFA (1997).

Reklama

Ranking FIFA: 36

Jak awansowali

Australijczycy przeszli długą drogę, zanim zdobyli bilety do Rosji, bo w azjatyckiej części eliminacji zajęli trzecie miejsce i musieli grać w dwustopniowych barażach. Najpierw wyeliminowali Syrię, dzięki czemu uzyskali możliwość gry w barażu interkontynentalnym, w którym uporali się z Hondurasem, bezbramkowo remisując na wyjeździe i wygrywając u siebie 3:1.

Gwiazda - Tim Cahill

Najskuteczniejszy w historii piłkarz reprezentacji Australii, który w 105 występach strzelił 50 goli. To czwarty w karierze mundial dla Tima Cahilla. W historii mistrzostw świata tylko Brazylijczyk Pele oraz Niemcy Uew Seeler oraz Miroslav Klose zdobywali bramki na czterech turniejach. 38-latek ma więc szansę wejścia do wąskiego strzeleckiego grona. Cahill, choć w zaawansowanym jak na piłkarza wieku, cały czas stanowi zagrożenie w okolicy pola karnego i jest szczególnie niebezpieczny przy strzałach głową.

Kolejny talent - Daniel Arzani

Urodzony 4 stycznia 1999 roku 19-latek jest najmłodszym reprezentantem Australii w historii mistrzostw świata, a także to najmłodszy piłkarz spośród wszystkich uczestników, jacy zjawią się w Rosji. Arzani, który urodził się w Iranie, a do Australii przyjechał w wieku 7 lat, znalazł się w kadrze po świetnym sezonie w Melbourne City. To zawodnik potrafiący w pojedynkę przesądzić o losach meczu. Selekcjoner Bert van Marwijk nie mógł przejść obojętnie obok takiego talentu do dryblowania, jaki posiada Arzani.

Selekcjoner - Bert van Marwijk

66-letni Holender objął stanowisko selekcjonera Socceroos niedawno, bo pod koniec stycznia, ledwie kilka miesięcy po tym, jak poprowadził do awansu na mundial reprezentację Arabii Saudyjskiej, z którą rozstał się w związku z problemami kontraktowymi. Awans z reprezentacją Australii wywalczył natomiast Ange Postecoglou i zostawił zespół w listopadzie ubiegłego roku.

W 2010 roku prowadzona przez Van Marwijka ekipa Oranje zagrała w finale mistrzostw świata w RPA. Dwa lata później selekcjoner stracił pracę po beznadziejnym Euro 2012, na którym Holendrzy nie wywalczyli punktu.

Jak grali na mistrzostwach świata

Australia wystąpi na mundialu po raz piąty. Najlepszy występ przypadł na turniej w Niemczech w 2006 roku, kiedy wystąpili w 1/8 finału. W ostatnich dwóch edycjach Australijczycy nie awansowali z grupy.

Powody do optymizmu

- Nie mamy najlepszych piłkarzy, ale mamy najlepszą drużynę - powiedział Van Marwijk będąc selekcjonerem Holendrów osiem lat temu. Prawdopodobnie to samo przyświeca mu w pracy z Australijczykami. Problem w tym, że grupa C jest mocna, ale Socceroos to nieprzewidywalny zespół, który będzie walczyć do samego końca i stać go na przynajmniej jedną niespodziankę.

Mecze

16 czerwca - Francja

21 czerwca - Dania

26 czerwca - Peru

Kadra Australii na MŚ:

Bramkarze: Brad Jones (Feyenoord), Mat Ryan (Brighton), Danny Vukovic (Genk).

Obrońcy: Aziz Behich (Bursaspor), Milos Degenek (Yokohama F. Marinos), Matthew Jurman (Suwon Samsung Blue Wings), James Meredith (Millwall), Josh Risdon (Western Sydney), Trent Sainsbury (Grasshopper Zurich).

Pomocnicy: Jackson Irvine (Hull City), Mile Jedinak (Aston Villa), Robbie Kruse (VfL Bochum), Massimo Luongo (QPR), Mark Milligan (Al-Ahli), Aaron Mooy (Huddersfield), Tom Rogic (Celtic), Tim Cahill (Millwall).

Napastnicy: Daniel Arzani (Melbourne City), Tomi Juric (Luzern), Mathew Leckie (Hertha Berlin), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds), Dimitri Petratos (Newcastle Jets), Jamie Maclaren (Hibernian).

Przewidywany skład:

Ryan - Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich - Leckie, Mooy, Luongo, Kruse, Rogić - Nabbout