Mundial 2018. Dania zamierza zagrać ofensywnie z Chorwacją

Selekcjoner reprezentacji Danii Age Hareide obiecał dzień przed niedzielnym meczem z Chorwacją w 1/8 finału mistrzostw świata, że jego drużyna zagra inaczej niż w fazie grupowej, czyli zaprezentuje bardziej ofensywny futbol.

- Myślę, że zobaczycie inną Danię w porównaniu do tego, co widzieliście do tej pory. Musimy zagrać w inny sposób, jeśli chcemy awansować. Oczywiście musimy też bronić, ale powinniśmy znacznie częściej atakować niż w poprzednich meczach - stwierdził Hareide. Jego zespół jest niepokonany w 18 ostatnich spotkaniach i serię wypracował głównie dzięki solidnej defensywie.

- Pokazaliśmy w eliminacjach, że potrafimy grać różnymi sposobami. Pracowaliśmy nad kilkoma wariantami. W ostatnim meczu z Francją zdecydowaliśmy stać głęboko i blokować. Wcześniej tego nie robiliśmy. Zawsze gramy wysokim pressingiem, ale z Francją na to się nie zdecydowaliśmy - mówił.

Strategia w spotkaniu z Trójkolorowymi opłaciła się, bo Duńczycy ugrali jeden punkt potrzebny do awansu po jedynym jak dotąd bezbramkowym remisie podczas turnieju w Rosji. Hareide zaznaczył, że awans do fazy pucharowej zdjął presję z piłkarzy, bo cel minimum został osiągnięty.

- Zdecydowana część napięcia zeszła. W fazie grupowej potrzebujesz punktów, więc jest nerwowo. Jutro będzie inaczej. Będzie pozytywna energia, bo to niesamowite, że udało się nam dotrzeć tak daleko. Musimy czerpać jak najwięcej z tej możliwości - przyznał. Hareide zdaje sobie jednak sprawę z klasy rywala i trudności, jaka stoi przed jego piłkarzami.

- Chorwacja od zawsze miała bardzo różnorodny styl; wysoki pressing, niski pressing, są w stanie atakować i bronić solidnie, mają bardzo dobre umiejętności techniczne. Ale niekiedy zaskakiwali dalekimi piłkami. Są elastyczni w tym sensie, że ich napastnicy świetnie czytają grę. Zapowiada się bardzo interesujący mecz. Dwie drużyny się sprawdzą - zapowiedział Age Hareide.

