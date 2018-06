Mundial 2018: Dwa tygodnie przerwy Ałłana Dżagojewa

Kontuzjowany w meczu otwarcia mistrzostw świata Ałan Dżagojew nie będzie zdolny do gry przez najbliższe dwa tygodnie. Poinformował o tym w czwartkowy wieczór prezydent rosyjskiej Premier Ligi Siergiej Prjadkin.

Uraz 27-letniego pomocnika CSKA Moskwa był w czwartek jedyną złą wiadomością dla rosyjskich kibiców, a także trenera Stanisława Czerczesowa. Dżagojew doznał go w 24. minucie spotkania z Arabią Saudyjską, gdy wyprowadzając kontratak, bez kontaktu z rywalem, złapał się nagle za mięsień dwugłowy uda i upadł na murawę.

Po zakończeniu meczu szkoleniowiec "Sbornej" nie chciał wypowiadać się na temat powagi urazu jednego z najbardziej kreatywnych piłkarzy jego drużyny. Kilka godzin później głos w tej sprawie zabrał za to prezydent rosyjskiej Premier Ligi Siergiej Prjadkin, który w rozmowie z dziennikarzami ogłosił, że Dżagojew nie będzie zdolny do gry przez najbliższe dwa tygodnie. Oznacza to, że najwcześniej będzie w stanie zagrać w meczu 1/8 finału, w którym w przypadku awansu Rosjanie zagrają 30 czerwca lub 1 lipca. Zabraknie go za to w decydujących o losach rywalizacji w grupie A spotkaniach przeciwko Egiptowi i Urugwajowi.

Dobrą wiadomością dla Rosjan była za to postawa zmiennika Dżagojewa. Denis Czeryszew dwukrotnie bowiem efektownymi strzałami pokonywał saudyjskiego bramkarza i w dużej mierze to dzięki jego znakomitej postawie "Sborna" wygrała czwartkowy mecz otwarcia mistrzostw świata aż 5:0.

