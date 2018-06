Mundial 2018. Effenberg: Guendogan i Oezil powinni wylecieć z kadry

Były reprezentant Niemiec Steffan Effenberg zabrał głos w sprawie dwóch obecnych kadrowiczów – Ilkaya Guendogana i Mesuta Oezila. Wymienieni piłkarze zrobili sobie zdjęcia z kontrowersyjnym tureckim prezydentem Tecepem Tayyipem Erdoganem. Zdaniem Effenberga obaj powinni wylecieć z reprezentacji.

Największe kontrowersje dotyczą Ilkaya Guendogana. W ubiegłym miesiącu środkowy pomocnik Manchesteru City spotkał się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erodganem. Być może samo spotkanie nie byłoby wielkim problemem, jednak zawodnik na tym nie poprzestał. Nie dość, że zrobił sobie zdjęcie z tureckim przywódcą, to na dodatek podarował mu koszulkę "The Citizens" z podpisem "Mój prezydent". Na spotkaniu w Londynie obecny był również Mesut Oezil z Arsenalu.

Guendogan i Oezil zostali wygwizdani przez niemieckich kibiców podczas meczów sparingowych z Austrią i Arabią Saudyjską. Mimo wszystko piłkarze znaleźli się w reprezentacji prowadzonej przez Joachima Loewa. Zdaniem byłego reprezentanta Steffana Effenberga obaj nie powinni pojechać na mundial.

- Jeśli liczą się dla ciebie określone wartości, a Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB) zawsze to podkreśla, to jedyną słuszną decyzją byłoby wyrzucenie tych zawodników – powiedział.

- Oezil i Guendogan mają dużo szczęścia, że DFB zachował się w ten sposób i nie zareagował natychmiast – dodał.

Mimo wszystko Effenberg sympatyzuje z Guendoganem. Były reprezentant zdaje sobie sprawę, że piłkarz przeżywa ciężkie chwile.

- To najgorsza rzecz. Zrobił to, co zrobił i teraz ma problem. Sam zadaje sobie mnóstwo pytań i zapewne zastanawia się, czy noszenie tej koszulki (reprezentacji Niemiec) ma sens – podkreślił.

Pierwszy mecz na mistrzostwach świata w Rosji Niemcy rozegrają w niedzielę. Na moskiewskim stadionie Łużniki kadra Joachima Loewa zmierzy się z Meksykiem.



