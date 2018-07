Mundial 2018: Festiwal niestrzelonych karnych dla Chorwacji

Bramkarze byli najlepszymi zawodnikami w swoich zespołach, ale tylko jeden z nich mógł cieszyć się z awansu do ćwierćfinału mistrzostw świata. Padło na Chorwata Danijela Subasicia, który w konkursie rzutów karnych obronił trzy jedenastki wykonywane przez Duńczyków. W regulaminowym czasie gry był remis 1-1 (1-1), a obie ekipy zdobyły bramki na samym początku meczu.

Na plus

Reakcja Chorwacji. Duńczycy strzelili gola już w 1. minucie spotkania, gdy Mathias Jorgensen wykorzystał zamieszenie w polu karnym i oddał strzał, po którym futbolówka odbiła się od chorwackiego obrońcy oraz bramkarza i wpadła do bramki. Po takim początku spotkania niejeden zespół mógłby się podłamać, ale Chorwaci zareagowali w najlepszy możliwy sposób. Mieli również dużo szczęścia, bo po ich akcji próbujący wybić piłkę duński obrońca zrobił to tak niefortunnie, że ta spadła wprost pod nogi Mario Mandzukicia, który nie zmarnował okazji. Po czterech minutach od rozpoczęcia meczu było już 1-1. Brawa za błyskawiczną odpowiedź. Niestety to jeden z nielicznych momentów, gdy Chorwaci zasłużyli na brawa. Natomiast warto wyróżnić Duńczyków – zwłaszcza wprowadzony w drugiej połowie Lasse Schone zaprezentował się z bardzo dobrej strony i poukładał grę drugiej linii. Natomiast Kaspar Schmeichel zasłużył na wielkie brawa za trzy obronione rzuty karne. Tylko co z tego? Danijel Subasić również obronił trzy jedenastki – inna sprawa, że gdyby tego nie zrobił, to prawdopodobnie do końca życia miałby koszmary, bo Duńczycy strzelali fatalnie.

Na minus

Postawa Chorwacji. Zwłaszcza w drugiej połowie podopieczni Zlatko Dalicia stanowili tło dla dobrze zorganizowanych i grających z wielką pewnością siebie Duńczyków. W pewnym momencie Chorwaci cofnęli się na swoją połowę, a ich ataki były sporadyczne i bardzo czytelne. A przecież mówimy o drużynie, która świetnie spisała się w swojej grupie odnosząc komplet zwycięstw. Dopiero w końcówce drugiej części dogrywki Chorwacja przebudziła się i ruszyła do przodu. Ponadto kolejny przeciętny mecz na mistrzostwach rozegrał Christian Eriksen, który w niczym nie przypominał lidera reprezentacji Danii z eliminacji.

Przełomowy moment

Rzut karny dla Chorwacji. Kasper Schmeichel niepotrzebnie wyszedł z bramki aż pod linię pola karnego, a jego błąd nieudanym wślizgiem próbował naprawić Jorgensen – bezskutecznie. Duńczyk sfaulował Ante Rebicia, a sędzia pokazał mu żółtą kartkę, choć mógł dać czerwoną. Do piłki podszedł Luka Modrić i... Schmeichel skutecznie obronił. Na powtórce było widać, że bramkarz mocno wyszedł do przodu, ale sędzia tym razem nie dopatrzył się żadnego błędu. Gdyby w 116. minucie Chorwaci strzelili gola prawdopodobnie byliby w ćwierćfinale. A tak musieli poczekać do konkursu rzutów karnych...

Rzuty karne

Bohaterem mógł być Kaspar Schmeichel, który obronił dwie kolejne jedenastki. Jednak jego koledzy z zespołu nie wytrzymali próby nerwów i aż trzykrotnie uderzali tak, że Danijel Subasić zdołał wybić piłkę. Zawiedli Christian Eriksen, Lasse Schoene i Nicolai Jorgensen. Tym razem nie pomylił się Modrić, a decydującą jedenastkę wykorzystał Ivan Rakitić. Efekt? Chorwacja po najsłabszym meczu na mistrzostwach świata awansowała do ćwierćfinału.

Liczba meczu

4. Chorwacja – Dania to drugi mecz w historii mistrzostw świata, w którym obie ekipy strzelił po golu w ciągu czterech minut. Wcześniej dokonały tego Nigeria i Argentyna na mundialu w Brazylii w 2014 r.

Naszym zdaniem

Mecz nie stał na najwyższym poziomie. Piorunujący początek zwiastował wielkie widowisko, ale później było już tylko gorzej. Zawiedli przede wszystkim Chorwaci, którzy od drugiej części spotkania kompletnie nie mieli pomysłu, jak zaskoczyć rywali. Dlatego ich awans kosztem naprawdę dobrze grających Duńczyków jest nieco krzywdzący. Zespół Dalicia grał na alibi i koncentrował się na defensywie. Z drugiej strony wygrana w rzutach karnych – mimo słabej skuteczności – jest ich sukcesem. Koniec końców Chorwaci cieszą się z awansu i ćwierćfinału, w którym zagrają z Rosją.



