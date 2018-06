Mundial 2018. Hiszpania - Maroko 2-2. Jak się żegnać, to tylko w takim stylu

Reprezentacja Hiszpanii potwornie męczyła się w poniedziałkowym meczu z Marokiem, ale w doliczonym czasie gry rezerwowy Iago Aspas nie zmarnował okazji i doprowadził do wyrównania na 2-2 (1-1). Jednak na pochwały zasłużyli przede wszystkim waleczni Marokańczycy.

Na plus

To był wielki dzień dla marokańskich piłkarzy i każdy z tych, którzy wyszli na murawę w poniedziałkowy wieczór zasłużył na brawa. Oprócz strzelca gola Khalida Boutaiba na największe wyróżnienie zasłużył Nordin Amrabat. To właśnie drugi z wymienionych był o włos, by na stałe zapisać się w historii marokańskiego futbolu, o czym poniżej. Z kolei rezerwowy Youssef En Nesyri zanotował prawdziwe wejście smoka i zdobył bramkę na 2-1. W hiszpańskim zespole można wyróżnić kilku zawodników, ale na największe brawa zasłużyli Andres Iniesta oraz Isco. Przez pierwszego przechodziła zdecydowana większość akcji, zanotował asystę przy golu na 1-1 oraz sam mógł pokusić się o bramkę, gdy przebiegł kilkadziesiąt metrów i oddał strzał, który jednak obronił golkiper. Natomiast Isco był najgroźniejszy - nie tylko doprowadził do wyrównania na 1-1, ale miał jeszcze przynajmniej dwie okazje - zwłaszcza strzał głową w drugiej połowie, po którym piłka została wybita z linii bramkowej.

Prawie gol-marzenie

Gdyby piłka zatrzepotała w siatce, to oglądalibyśmy jedną z najpiękniejszych bramek na tegorocznym mundialu. Była 55. minuta (1-1), gdy Amrabat popisał się fenomenalnym i podkręconym strzałem z dystansu, ale futbolówka trafiła w spojenie poprzeczki ze słupkiem. De Gea nie miałby nic do gadania.

Na minus

Sergio Ramos. To nie był udany mecz kapitana reprezentacji Hiszpanii. Defensor Realu Madryt popełnił ogromny błąd, kiedy stracił piłkę przy linii środkowej, a Bouatib popędził ile sił i zdobył bramkę. Tak ogromne błędy nie mogą przydarzać się równie doświadczonemu zawodnikowi. Kto jeszcze? Ponownie nic wielkiego nie pokazał David De Gea - nie zawinił przy straconych golach, ale też nie był w stanie uratować zespołu. Puścił już pięć goli na tych mistrzostwach - tyle samo, co Wojciech Szczęsny. Mało widoczny był Diego Costa, który poza jednym strzałem nie pokazał nic szczególnego.

Liczba meczu

12 - Isco miał udział w dwunastu golach Hiszpanów biorąc pod uwagę jego piętnaście ostatnich spotkań w kadrze. Zawodnik Realu Madryt strzelił 10 goli i zanotował dwie asysty. Co ciekawie Hiszpanie stracili 12 goli w swoich sześciu ostatnich meczach na mistrzostwach świata. Tyle, co we wcześniejszych 18 występach na tej imprezie.



Naszym zdaniem

Choć żegnają się z mundialem, to w najlepszy możliwy sposób. W przeciwieństwie do reprezentacji Polski Marokańczycy nie przestraszyli się rywali, biegali na całej szerokości boiska, grali pressingiem, walczyli i co więcej mogli zwyciężyć. To właśnie dzięki nim ten mecz oglądało się tak dobrze. Choć Hiszpanie szybko uzyskali przewagę, to jako pierwsi stracili gola, kiedy Halid Butaib w sytuacji sam na sam pokonał Davida De Geę. Po akcji w hiszpańskim stylu wyrównał Isco. Natomiast w drugiej odsłonie mieliśmy wielki popis marokańskiej defensywy oraz groźne kontry i Hiszpanów dążących do wyrównania. Dramaturgii nie zabrakło - podopieczni Fernando Hierro wyrównali dopiero po strzale rezerwowego Iago Aspasa, a sędzia musiał skorzystać z VAR-u. Ostatecznie Hiszpania awansowała z pierwszego miejsca w grupie E, ale nie zachwyciła w żadnym spotkaniu. Kiedy "La Furia Roja" pokaże swój ogromny potencjał? Teraz czas na mecz 1/8 finału, w którym Hiszpania zmierzy się z Rosją.

