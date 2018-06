Mundial 2018. Hiszpania - Tunezja 1-0 w sparingu

Do 85. minuty towarzyskiego meczu rozgrywanego w Krasnodarze Tunezja bezbramkowo remisowała z Hiszpanią. Chwila nieuwagi w szeregach "Orłów Kartaginy" wystarczyła, by piłkę do ich siatki skierował rezerwowy Iago Aspas. Trafienie gracza Celty Vigo było jedynym w tym spotkaniu. Hiszpania wygrała 1-0, ale nie zachwyciła w ostatnim sprawdzianie przez mundialem.

Na turnieju w Rosji obie drużyny wystąpią w zupełnie innych rolach. Hiszpanie stawiani są w gronie faworytów do mistrzostwa, natomiast dla „Orłów Kartaginy” samo wyjście z grupy byłoby historycznym osiągnięciem. Szczególnie, że na najbliższym mundialu Tunezyjczycy będą musieli sobie radzić bez swojej największej gwiazdy - Youssefa Msakniego, który przechodzi rehabilitację po zerwaniu więzadeł krzyżowych.

Selekcjoner Julen Lopetegui na ławce rezerwowych posadził m.in. Cesara Azpilicuetę i Diego Costę. Na szpicy „La Furia Roja” od pierwszej minuty grał 27-letni napastnik Valencii Rodrigo.

Od początku towarzyskiego spotkania, które rozgrywane było Krasnodarze, przeważającą stroną byli faworyzowani Hiszpanie. Niewiele jednak z tego wynikało. Co więcej, po błędzie Hiszpanów w defensywie bliżej zdobycia bramki byli Tunezyjczycy. Ferjani Sassi, będąc w dobrej sytuacji, strzelił za lekko, a do tego prosto w Davida de Geę.

W 22. minucie groźnie z dystansu strzelał Sergio Ramos. Kapitan Hiszpanów pomylił się nieznacznie. Piłka przeleciała tuż nad poprzeczką.

Godzinę po pierwszym gwizdku sędziego, na murawie zameldował się Diego Costa. Nawet napastnik Atletico Madryt nie był w stanie otworzyć wyniku meczu. Kwadrans przed końcem, zniecierpliwieni kibice zaczęli gwizdać, gdy przy piłce byli Hiszpanie. Zawodnicy z Półwyspu Iberyjskiego nie za bardzo kwapili się do atakowania bramki Tunezji.

W końcu piłka wpadła do siatki "Orłów Kartaginy". Spalonego uniknął Diego Costa. Zbyt długo zwlekał on jednak z oddaniem strzału, ale zdołał w porę odegrać piłkę do innego rezerwowego, Iago Aspasa, który płaskim strzałem w 85. minucie pokonał Aymena Mathlouthiego.

Po remisie ze Szwajcarią 1-1, Hiszpanie w swoim ostatnim sprawdzianie przed MŚ nie zachwycili, ale zdołali wygrać z Tunezją 1-0.

15 czerwca „La Furia Roja” w pierwszym meczu grupowym zmierzy się z Portugalią. Tunezja rywalizację na mundialu rozpocznie trzy dni później od starcia z Anglią.

Hiszpania - Tunezja 1-0 (0-0)

Bramka: Iago Aspas (85.)

