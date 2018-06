Mundial 2018: Jak Meksyk znalazł sposób na mistrzów świata?

Dziesięciu spotkań potrzebowali piłkarze reszty świata, by na rosyjskim mundialu znaleźć sposób na zespół ze Starego Kontynentu. Dokonali tego Meksykanie, którzy w niedzielne popołudnie zaszokowali świat i ograli obrońców tytułu Niemców 1:0. Taki wynik może mieć poważne konsekwencje nie tylko dla sytuacji w grupie F, ale również zestawienia drużyn w fazie pucharowej.

Drużynom nastawionym na siedem występów w mistrzostwach świata w pierwszym meczu marzy się przeciwnik, któremu albo można nastrzelać z łatwością kilka bramek, albo też, grając na pół gwizdka, wcisnąć zwycięskiego gola w samej końcówce. Na nieszczęście dla reprezentacji Niemiec im akurat trafił się rywal zupełnie z innej beczki.

Kto tu jest mistrzem świata?

Od pierwszego gwizdka irańskiego sędziego Alirezy Faghaniego mniej świadomi widzowie mogli pomyśleć, że to Meksykanie przyjechali na turniej do Rosji z zamiarem obrony tytułu mistrza świata. Piłkarze ze strefy CONMEBOL byli bowiem dwa razy dokładniejsi i trzy razy szybsi od niemieckiej reprezentacji. Trochę przypominało to sobotni mecz Peru z Danią, z tą różnicą, że Meksykanom udało się w końcu swoją przewagę udokumentować golem. Strzelił go w 35. minucie Hirving Lozano, który efektownym strzałem wykończył równie efektowny kontratak swojej drużyny.

Formy nie oszukasz

- To tylko gry sparingowe. Na mistrzostwa będziemy gotowi - mówili przed turniejem piłkarze drużyn, które nie mogły odnaleźć formy w czerwcowych grach sparingowych. W przypadku podopiecznych Joachima Loewa okazało się jednak, że nie jest ją łatwo odnaleźć, przynajmniej do 17 czerwca. Niemcy słabo zagrali z Austrią i Arabią Saudyjską... po czym równie przeciętnie wypadli w niedzielne popołudnie. Widoczne były nie tylko braki w przygotowaniu fizycznym, ale również problemy taktyczne i to na całym boisku. Przede wszystkim przy bardzo ofensywnej grze bocznych obrońców i podobnym nastawieniu duetu Kroos-Khedira liczba zadań do wykonania przerosła środkowych obrońców. Szczególnie Mars Hummels nie czuje się komfortowo broniąc blisko linii środkowej, o czym przekonaliśmy się w 35. minucie, gdy Javier Hernandez najpierw zdołał przy nim odegrać piłkę tyłem do bramki, a następnie uciekł Niemcowi i zaliczył asystę przy trafieniu Lozano.

Zagadka Francisco Guillermo Ochoi

W drugiej połowie Meksykanie zaczęli jednak opadać z sił, a wzmocnieni posiłkami ze swojej znakomitej ławki rezerwowych Niemcy bardzo mocno nacisnęli. Tradycyjnie na wielkiej imprezie w wielkiej formie pojawił się jednak Francisco Guillermo Ochoa. Ten 32-letni bramkarz w swojej karierze na europejskich boiskach nigdy nie przebił się z dołów ligi francuskiej czy hiszpańskiej, jednak na mistrzostwach świata mało kto mu dorównuje. W niedzielę Ochoa obronił aż dziewięć strzałów niemieckich piłkarzy, a największe brawa zebrał w 38. minucie, gdy sparował na poprzeczkę piłkę po strzale z rzutu wolnego Toniego Kroosa.

Historyczny występ Rafy Marqueza

W 74. minucie szkoleniowiec Meksyku Juan Carlos Osorio uznał, że jego drużyna broni się już tak głęboko, że równie dobrze może to czynić z Rafą Marquezem w składzie. Legenda tamtejszej piłki otrzymał zatem szansę gry na piątym w karierze mundialu i stał się tym samym trzecim piłkarzem w historii mistrzostw świata.

Niemcom grożą poważne konsekwencje

Nie cytujemy tu żadnego ważnego przedstawiciela Komisji Europejskiej (chociaż akurat Niemiec czepia się ona chyba rzadko...), to tylko wniosek z pobieżnej analizy drabinki turniejowej. Oczywiście nie zamierzamy jeszcze rozdawać miejsc w poszczególnych grupach, ale po niedzielnej porażce znacznie zwiększyły się szanse na to, że Niemcy przejdą do dalszych gier z drugiej pozycji w grupie F. Kto tam będzie na nich czekał? Zwycięzca grupy E, którym przynajmniej w teorii powinna być Brazylia.

