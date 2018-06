Mundial 2018. Luka Modrić: Nie możemy "odlecieć"

- Nie wpadajmy w euforię, nie bądźmy myślami przy nie wiadomo czym. Cieszmy się tym, co jest, ale nie przesadzajmy z pewnością siebie - tak kapitan reprezentacji Chorwacji Luka Modrić skomentował fenomenalny mecz, jaki on i jego koledzy na mistrzostwach świata rozegrali w czwartek przeciwko Argentynie, którą rozbili aż 3-0.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018: Chorwacja - Argentyna. Drugi gol AFP

Tak wysoki wynik na stadionie w Niżnym Nowogrodzie był efektem nie tylko słabej postawy coraz bardziej kompromitującej się drużyny Jorge Sampaolego. To przede wszystkim dowodzeni przez "Małego Mozarta" piłkarze znad Morza Adriatyckiego dali popis efektywnego i bardzo zmyślnego futbolu. Po rozgromieniu napakowanej gwiazdami drużyny "Albicelestes" są już w kolejnej fazie turnieju i stają się naprawdę poważnymi kandydatami na czarnego konia mistrzostw. Modrić docenia pracę kolegów, ale apeluje do nich najpierw o spokój, a dopiero potem o radość.

Reklama

- Nie wpadajmy w hurraoptymizm. Nie myślmy o sobie jako o faworytach turnieju. Oczywiście to zwycięstwo podbuduje nasze morale, niemniej musimy stąpać twardo po ziemi. Nie możemy odlecieć - pomocnik Realu Madryt przypominał w pomeczowym wywiadzie na antenie jednej z rodzimych stacji.

- Wysiłek całego zespołu był kluczem do tego zwycięstwa, zwłaszcza w drugiej połowie. W pierwszej to Argentyna miała piłkę, ale my odcinaliśmy Leo Messiego od podań, przez co nasi rywale nie tworzyli sytuacji. My stworzyliśmy wówczas aż trzy, których nie wykorzystaliśmy, lecz po przerwie tamte straty sobie powetowaliśmy. Gdy patrzy się na tablicę, może się wydawać, że to zwycięstwo przyszło nam łatwo. Wiadomo jednak, że było kompletnie inaczej. Zasłużyliśmy na ten wynik, niemniej lekko nam nie przyszedł - zastrzegł 32-letni wychowanek Dinama Zagrzeb.

Pewna już 1/8 finału "Hrvatska" będzie miała kilka dni na to, aby ochłonąć po znakomitym występie i we wtorek 26 czerwca, na zakończenie rozgrywek grupy D, zmierzy się z Islandią.



Wyniki, terminarz i tabela grupy D mundialu w Rosji

Zdjęcie Luka Modrić / Getty Images