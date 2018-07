Mundial 2018. Selekcjoner Duńczyków: Chorwacja to najlepszy zespół na mundialu

W tym momencie mogę stwierdzić, że Chorwacja to najlepszy zespół mistrzostw świata w Rosji – mówi otwarcie Age Hareide, selekcjoner reprezentacji Danii. Duńczycy już dziś w Niżnym Nowogrodzie zagrają z Chorwatami o ćwierćfinał mundialu.

Starcie Hiszpanii z Rosją ma swojego faworyta. Praktycznie wszystkim wydaje się, że gospodarz zakończy przygodę z turniejem na etapie 1/8 finału. W drugim niedzielnym meczu Chorwaci zagrają z Danią i mimo że to ci pierwsi są faworytami - nikt Danii nie lekceważy. Największym szacunkiem do przeciwnika wykazuje się jednak Age Hareide. Selekcjoner reprezentacji Danii swoimi przedmeczowymi wypowiedziami chce zdjąć presję ze swoich piłkarzy.

- Chorwaci są w Rosji niesamowici. Żaden z ich piłkarzy nie ma problemów z piłką. Ich siłą jest technika użytkowa. Potrafią się szybko dostosować do nowej taktyki. Na razie są najlepszą drużyną na tym turnieju. My jednak musimy zagrać ofensywniej i zrobimy to - zapowiada Age Hareide.

Duńczycy są niepokonani od osiemnastu spotkań. Faza grupowa nie była dla nich łatwa. szczęśliwie wygrali z Peru i zremisowali z Australią i Francją. Szczególnie podział punktów z zespołem „Trójkolorowych” nie przypadł do gustu kibicom.

Chorwaci fazę grupową przeszli w swoim stylu. Dynamicznie i efektownie. Swoją świetną dyspozycję muszą potwierdzić na stadionie w Niżnym Nowogrodzie.

