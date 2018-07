Mundial 2018. Szwecja – Szwajcaria 1-0. Sukces bez ”Ibry” smakuje podwójnie

Reprezentacja Szwecji wygrała ze Szwajcarią 1-0 (0-0) w meczu 1/8 finały mistrzostw świata w Rosji. Tak wielkiego sukcesu na mistrzowskiej imprezie kadra ”Trzech Koron” nie odniosła od Euro 2004, gdy gwiazdą zespołu był Zlatan Ibrahimović.

Zdjęcie Emil Forsberg cieszy się z gola dla Szwecji /Getty Images

Na plus

Emil Forsberg. Do tej pory był dość mocno krytykowany. Również początek wtorkowego spotkania nie był w jego wykonaniu najlepszy – miał straty i wolno rozprowadzał piłkę. Jednak później wziął na siebie odpowiedzialność, wdawał się w indywidualne pojedynki, często był faulowany i przede wszystkim strzelił bramkę na 1-0. Szwed uderzył z dystansu, futbolówka odbiła się jeszcze od Manuela Akanjiego i wpadła do bramki. Później Forsberg spisał się jeszcze w defensywie, gdy zablokował uderzenie głową Breela Embolo. Nie zawiódł również bramkarz Robin Olsen (znakomita interwencja przy strzale Harisa Seferovicia w doliczonym czasie gry), a na ogólną pochwałę zasłużyła defensywa ”Trzech Koron” z kapitanem Andreasem Granqvistem na czele. W zespole Szwajcarii przebłyski miał Ricardo Rodriguez, choć wiele z jego dośrodkowań było z gatunku ”do nikogo”.

Reklama

Na minus

Reprezentacja Szwajcarii. Gdy w 66. minucie Forsberg strzelił gola na 1-0 Szwajcarzy nadal mieli dużo czasu, by doprowadzić do wyrównania. Jednak nie mieli żadnego pomysłu na przeprowadzenie składnej akcji, nie próbowali rozklepać rywali i postawili na dośrodkowania oraz długie podania w pole karne, co przy dobrze dysponowanej szwedzkiej defensywie nie miało prawa się sprawdzić. Praktycznie nic nie wnieśli dwaj wprowadzeni w 73. minucie napastnicy – Seferović i Embolo. Zwłaszcza drugi z wymienionych mógł irytować, gdy jego zespół próbował skonstruować akcję pod polem karnym rywali, a napastnik Schalke nagle wdawał się w drybling ze szwedzkimi obrońcami i tracił piłkę.

Przełomowy moment

Gol. Już na początku spotkania dwie świetne sytuacje zmarnował Marcus Berg, który najpierw z dwunastu metrów nie potrafił trafić w światło bramki, a później jego strzał został zablokowany przez szwajcarskiego obrońcę. To również ten sam zawodnik w 28. minucie popisał się trudnym strzałem z dystansu, ale górą był bramkarz Yann Sommer. Mało? Z kilku metrów spudłował również Albin Ekdal. Z kolei już w drugiej połowie Forsberg niecelnie uderzył przewrotką. Wydawało się, że nieskuteczni Szwedzi będą się męczyć ze Szwajcarami do samego końca i czeka nas dogrywka. Jednak w 66. Forsberg zdecydował się na strzał z dystansu, który jak się okazało przesądził o wygranej i awansie Szwecji.



Liczby meczu

14. Tyle strzałów w turnieju oddał Forsberg (wliczając w to zablokowane strzały) i właśnie przy tej czternastej okazji w końcu piłka trafiła do bramki.

50. To był pięćdziesiąty mecz Szwedów na mistrzostwach świata. Tylko Meksyk (57) jest zespołem, który rozegrał więcej spotkań i nigdy nie wygrał mundialu.

Bez Zlatana też jest życie

Zlatan Ibrahimović wystąpił z reprezentacją Szwecji na sześciu wielkich imprezach, ale tylko do 2006 roku kadra ”Trzech Koron” wychodziła z grupy: na mistrzostwach świata w 2002 odpadła w 1/8 finału z Senegalem, na mistrzostwach Europy w 2004 w 1/4 finału z Holandią (brało udział 16 zespołów), a na mistrzostwach świata 2006 w 1/8 finału z Niemcami. Później było gorzej – fazy grupowe mistrzostw Europy w 2008, 2012 i 2016 roku oraz brak kwalifikacji na mundiale w 2010 i 2014. Dlatego śmiało można napisać, że bez Zlatana Szwedzi też są w stanie sobie poradzić i grają nawet lepiej, niż z ”Ibrą” w składzie. Ćwierćfinał już mają.

Naszym zdaniem

Najprościej – wygrał zespół lepszy. Szwedzi byli dobrze zorganizowani, pewnie grali w defensywie i stworzyli zdecydowanie więcej sytuacji. Nie da się ukryć, że po dotkliwej porażce w fazie grupowej z Niemcami podopieczni Janne Anderssona zdołali dojść do siebie, wygrali dwa kolejne mecze i zyskali na pewności siebie, co może zaprocentować w ćwierćfinale. A Szwajcaria? Podobnie jak na Euro 2016 nie zachwyciła w fazie pucharowej, momentami grała bez zęba i przede wszystkim pomysłu i raczej nikt nie będzie płakał po Helwetach.

po