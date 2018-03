Neymar chciał oddać hołd zmarłemu profesorowi Hawkingowi. Wyszła z tego niezręczność

Śmierć wybitnego astrofizyka Stephena Hawkinga odbiła się głośnym echem na całym świecie. Porównywany z Albertem Einsteinem naukowiec zmarł w środę w wieku 76 lat, a od wczesnej młodości chorował na stwardnienie zanikowe boczne. Jedną z gwiazd, która postanowiła oddać hołd Brytyjczykowi, jest brazylijski gwiazdor futbolu Neymar. Tyle tylko, że z jego gestu wyszła jedna, wielka niezręczność.

Nieuleczalna choroba przykuła Hawkinga do wózka inwalidzkiego na większą część życia. Postępujący zanik mięśni doprowadził do częściowego paraliżu ciała profesora. Doszło do tego, że porozumiewanie się ze światem było możliwe tylko przy pomocy specjalnego syntezatora mowy.

Mimo tak dotkliwej fizycznej niepełnosprawności, wybitny umysł naukowca pracował bez zarzutu i czynił z niego prawdziwego geniusza naszych czasów. Hawking jest autorem wielu przełomowych hipotez i koncepcji, a jego książka zatytułowana "Krótka historia czasu" trafiła na listę prawdziwych bestsellerów "Sunday Timesa". Utrzymywała się na niej przez 237 tygodni!

Hołd Hawkingowi oddają najwięksi tego świata z najdalszych zakątków globu. Jedną z gwiazd, która postanowiła wspomnieć śp. profesora, jest czołowy piłkarz świata Neymar. Brazylijczyk obecnie zmaga się ze swoją niedyspozycją, ale czymże jest rekonwalescencja po operacji złamanej kości śródstopia wobec nieuleczalnej choroby.

Co więcej, Neymar rozsiadł się na wózku inwalidzkim roznegliżowany, tylko w spodenkach, czapeczce i ochraniaczu na nodze, a pod zdjęciem użył cytatu, autorstwa właśnie Hawkinga.

"Musisz mieć pozytywne nastawienie i jak najlepiej wykorzystać sytuację, w której się znajdujesz" - napisał w języku portugalskim.

Wielu zniesmaczonych kibiców zwraca uwagę, że w konwencji zdjęcia Neymar posunął się krok za daleko. Piłkarz za chwilę stanie na równe nogi i wciąż będzie okazem zdrowia, czego chorujący przez ponad 50 lat profesor nigdy nie mógł doczekać...

