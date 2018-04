Neymar: To Messi sprawił, że się odblokowałem

Neymar wciąż przebywa w Brazylii, gdzie leczy uraz kości śródstopia. Gwiazdor Paris Saint-Germain w ostatnim czasie skorzystał z zaproszenia telewizji Globo. Brazylijczyk w programie „Atlas Horas” opowiedział o przyjaźni z Leo Messim i o tym, jak o mało nie popłakał się w przerwie jednego z meczów w Barcelonie. Zapowiedział też kolejną współpracę z gwiazdorem Barcelony.

- Zobaczyłem, że piłkarz, który wygrał wszystko, ma w sobie mnóstwo pokory. Bez żadnej pychy mówił mi, żebym był sobą. Pokazywał to, co mam najlepsze. To mi się niesamowicie spodobało - mówił Neymar. O kim mówił? Oczywiście o Leo Messim. Wychowanek Santosu siedział w szatni kompletnie załamany w przerwie jednego z meczów Barcelony. To właśnie Argentyńczyk pocieszał Neymara. - Nie możesz być przestraszony tym, że grasz ze mną lub Iniestą. Rób to, co zawsze. Messi mnie podbudował - tak opisywał tamtą sytuację Neymar.

Gwiazdor ekipy „Canarinhos” przyznał, że Messi, Iniesta i Xavi go zawstydzali. Odblokowanie przyszło po wspomnianej rozmowie z Messim. Nemyar w ciągu czterech lat w Barcelonie strzelił 68 goli. Latem 2017 r. przeszedł do Paris Saint-Germain za rekordowe 222 mln euro. Przeprowadzka do stolicy Francji nie osłabiła jego relacji z kapitanem reprezentacji Argentyny.

- Gdy spotykam się z moim przyjacielem Messim, zawsze dzieją się wielkie sprawy. Niedługo powiem wam więcej. Musicie być czujni - tak brzmiał podpis pod zdjęciem właśnie z Messim, które Neymar dodał na swój profil na Instagramie. Wyjścia są dwa: Neymar przymierza się do powrotu do Barcelony albo dwaj wielcy piłkarze szykują wielki wspólny biznes.

Brazylijczyk od połowy marca leczy uraz kostki i kości śródstopia. Obecnie pomyślnie przechodzi rehabilitację i gotowy do gry ma być już w połowie maja. Jego występ w mistrzostwach świata w Rosji nie jest zagrożony.



