Nicolas Anelka będzie pracował z piłkarską młodzieżą w Lille

Francuski piłkarz Nicolas Anelka, który karierę zakończył w 2016 r., będzie pracował z młodymi zawodnikami Lille, obecnie wicelidera francuskiej ekstraklasy - poinformował klub. Chce przekazywać swoją wiedzę i umiejętności szczególnie napastnikom, bo sam grał na tej pozycji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Orłów Marek Dragosz: Czuję się oszukany przez sędziów. Wideo TV Interia

Według słów szkoleniowca Lille Christophe'a Galtiera Anelka myśli tylko o pracy z młodzieżą i nie zamierza zaistnieć w zawodowym sporcie jak uczynili to jego koledzy z reprezentacji, m.in. Patrick Vieira (trener Nice) czy Thierry Henry (AS Monaco).

Reklama

Karierę zawodniczą zakończył w lidze indyjskiej - w Mumbai City FC w Madrasie, gdzie następnie był trenerem.

39-letni piłkarz występował w przeszłości m.in. w Paris Saint-Germain, Arsenalu Londyn, Realu Madryt, Liverpoolu, Manchesterze City, Chelsea Londyn i Juventusie Turyn.

Zagrał też w 69 meczach reprezentacji Francji i zdobył 14 bramek. Podczas MŚ w RPA 2010 miał według dziennika "L'Equipe" obrazić trenera Raymonda Domenecha w przerwie meczu z Meksykiem. Został za to odsunięty od drużyny narodowej, a po powrocie do kraju federacja nałożyła na niego karę zawieszenia na 18 meczów reprezentacji. Do kadry nie wrócił już nigdy.

olga/ cegl/