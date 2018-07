Olivier Giroud: Thierry Henry wybrał nieodpowiedni zespół

Thierry Henry to były świetny francuski napastnik, który z drużyną narodową zdobył mistrzostwo świata w 1998 roku i Europy dwa lata później. Ale na mundialu w Rosji Henry nie pomaga Trójkolorowym, tylko jest w sztabie kadry Belgii, z którą Francuzi zagrają we wtorek o finał mundialu w Rosji.

- To dziwne, że będziemy mieć Thierry'ego przeciwko nam w tym meczu. Byłbym bardzo dumny, gdyby udało się mu udowodnić, że wybrał nieodpowiedni zespół - powiedział napastnik reprezentacji Francji Olivier Giroud.

- Wolałbym mieć Henry'ego po naszej stronie, żeby doradzał mi oraz innym naszym napastnikom, ale nie jestem jakoś szczególnie zazdrosny - zastrzegł 31-letni zawodnik. Henry'emu zdarzało się krytykować Giroud w przeszłości, ale grający na co dzień w Chelsea snajper nie chowa urazy.

- Minęło kilka lat od czasu, gdy powiedział o mnie to, co powiedział. Moja praca polega na tym, żebym był dobry na boisku, żebym reprezentował Francję najlepiej, jak potrafię. Dla niego to także szczególny mecz. Naprawdę chcę zakomunikować kolegom, że pragnę wygrać to spotkanie - mówił.

Rywalizacja Francji z Belgią zdominowała oczywiście czołówki gazet w obu krajach. Niektóre dziennik nawiązały do bogatej tradycji komiksowej w państwach.

"To więcej niż mecz" - zawyrokował "Aujourd'hui en France", ogólnokrajowe wydanie dziennika "Le Parisien", ilustrując pierwszą stronę bohaterami komiksów: belgijskim Tintinem i francuskim Asteriksem. "L'Equipe" także zabawił się na pierwszej stronie inspiracjami komiksowymi. "Le Journal du Dimanche" poświęcił sześć stron belgijsko-francuskiej przyjaźni i rywalizacji.

Francuscy piłkarze znają rywali bardzo dobrze, bo mierzą się z nimi często w Premier League albo są klubowymi kolegami. Giroud jest tego najlepszym przykładem.

- Ciężko pokonać Courtois. Gra bardzo dobrze na tych mistrzostwach świata i ma przed sobą niezłą defensywę. Będą przestrzenie, które trzeba będzie wykorzystać. Jestem pewien, że zdołamy przebić ten mur - Giroud ostrzegł kolegę z bramki w Chelsea.

