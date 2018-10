Ostatni sezon w karierze Robina van Persiego

Wicemistrz świata z 2010 roku i brązowy medalista cztery lata później Holender Robin van Persie zamierza zakończyć karierę po trwającym sezonie. Obecnie broni barw klubu holenderskiej ekstraklasy Feyenoordu Rotterdam, w którym stawiał pierwsze piłkarskie kroki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sport na wesoło, czyli kolejny odcinek Wattsów. Wideo Eurosport

35-letni van Persie ogłosił swoją decyzję na łamach dziennika "AD".

Reklama

"Po tym sezonie to najprawdopodobniej koniec. Będę miał 36 lat, a w profesjonalnym futbolu jestem od 18. roku życia. W ostatnich latach piłka nie sprawiała mi już przyjemności, ale znowu zaczęła po powrocie do Feyenoordu" - przyznał były napastnik Arsenalu Londyn, Manchesteru United i Fenerbahce Stambuł.

W barwach zespołu z Rotterdamu pierwszy raz wystąpił 17 lat temu, a w 2004 roku przeniósł się do Arsenalu. Spędził tam osiem sezonów, a później na trzy trafił do "Czerwonych Diabłów". Mimo że miał sławę bramkostrzelnego napastnika, dopiero z zespołem United zdołał wywalczyć tytuł mistrza Anglii. W Fenerbahce grał od 2015 roku, ale często trapiły go kontuzje. Do Feyenoordu wrócił w styczniu 2018 roku.

Van Persie rozegrał 102 mecze w drużynie narodowej, zdobywając 50 goli.