Po fatalnym wypadku piłkarz Legionovii wybudził się ze śpiączki

25-letni piłkarz Legionovii Daniel Kutarba, który po wypadku na quadzie doznał poważnego urazu złamania obu nóg i kręgosłupa wybudził się ze śpiączki, w której znajdował się prawie cztery tygodnie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kazimierz Deyna - największy wirtuoz polskiej piłki. Wideo Eurosport

Przypomnijmy, do feralnego wypadku doszło 18 kwietnia. Stan zawodnika był bardzo ciężki, ale od tego czasu uległ znacznej poprawie. To wiadomość, która nieco uspokoiła najbliższych zawodnika. Jak informuje klub, teraz czeka go trudna rehabilitacja.

Reklama

Kutarba grał w Legionovii od sezonu 2016/17. Przed wypadkiem często rozpoczynał mecze w pierwszym składzie zespołu trenera Roberta Pevnika. W sumie rozegrał w barwach Legionovii 32 mecze. Wcześniej występował w Gwarku Zabrze, Slavii Ruda Śląska, Górniku Wesoła, Energetyku ROW Rybnik, Zagłębiu Sosnowiec oraz Polonii Bytom.