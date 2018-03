Pogba chciałby grać razem z Neymarem

Paul Pogba bardzo rzadko rozmawia z mediami - częściej zmienia fryzury - ale jak już coś powie, to robi dużą furorę. Tym razem w wywiadzie z argentyńską stacją telewizyjną TyC Sports stwierdził, że chciałby grać w jednej drużynie z Neymarem.

Zdjęcie Paul Pogba znowu zmienił fryzurę /AFP

- Jego gra to emanacja radości na boisku. Jak na niego patrzę, to widzę, jak bardzo cieszy się grą. Ma niewątpliwie swój styl. Dlatego, jeśli kiedyś będę mógł z nim grać, zrobię to z przyjemnością - powiedział najdroższy piłkarz sprzed dwóch sezonów; pierwszy, za k™órego zapłacono ponad 100 mln euro.

Taka deklaracja najpewniej uruchomi kolejne spekulacje w sprawie możliwych rekordowych transferów, tym bardziej, że Francuz przeżywa obecnie trudny czas w Manchesterze United. Po dobrej pierwszej części sezonu, jego relacje z menedżerem Jose Mourinho bardzo się ochłodziły.

Nieprzypadkowo na czas wywiadu Pogba ubrał koszulkę z wyraźnie rzucającym się słowem "Paris".

Mimo zainteresowania francuskim pomocnikiem przez działaczy PSG, trudno jednak przypuszczać, aby dzisiaj taka transakcja była finansowo możliwa. Paryżanie muszą bowiem regularnie pozbywać się drugich piłkarzy, aby utrzymać Neymara.

Chyba że Pogba myślał o spotkaniu z Neymarem w zupełnie innym klubie...

RP

