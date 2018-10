Policja zatrzymała 14 pseudokibiców z Łodzi i Radomia

Policja zatrzymała 14 osób w związku z udziałem w bójce i zakłócaniem sobotniego meczu Radomiaka z Widzewem Łódź - poinformowała w poniedziałek Justyna Leszczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Zatrzymani to mieszkańcy Łodzi i Radomia.

11 mężczyzn podejrzanych o udział w bójce policjanci zatrzymali jeszcze przed rozpoczęciem meczu. To mieszkańcy Łodzi w wieku od 25 do 33 lat oraz 41-letni radomianin.

- Wszyscy zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Trzech z nich po czynnościach zostało zwolnionych, pozostali w poniedziałek są kolejno doprowadzani do prokuratury, gdzie odpowiedzą za udział w bójce - poinformowała Leszczyńska. Za przestępstwo grozi do trzech lat więzienia. Dodatkowo dwaj z zatrzymanych odpowiedzą za posiadanie narkotyków.

W związku z zakłócaniem meczu policjanci zatrzymali także trzech mieszkańców Radomia. Jeden z nich, 28-latek, chciał wnieść materiały pirotechniczne na stadion. Dwaj pozostali, w wieku 36 i 42 lata, odpowiedzą za rozciągnięcie flagi sektorowej.

- Utrudniali w ten sposób identyfikację innych kibiców, czym naruszyli przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - wyjaśniła Leszczyńska. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. - Jeden z nich już otrzymał dwa lata zakazu wstępu na sportowe imprezy masowe oraz będzie musiał wykonywać prace społeczne - dodał rzeczniczka. Zaznaczyła, że nadal prowadzone są policyjne czynności w sprawie bójki i zakłócania sobotniego meczu.



