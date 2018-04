Porachunki pseudokibiców. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wpisu nawołującego do zbrodni

Krakowska prokuratura z urzędu wszczęła śledztwo w sprawie publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni. Sprawa dotyczy wpisu, jaki ukazał się na jednym z profili społecznościowych kibiców - poinformował w czwartek prok. Krzysztof Dratwa z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Autorzy wpisu, odwołując się do styczniowego zabójstwa młodego chłopaka przy ul. Teligi, deklarują, że "następni w kolejce" i ich grupa "odetnie im ręce".

- Prokuratura po informacjach medialnych z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni. Sprawa została zarejestrowana i zlecono przeprowadzenie czynności sprawdzających - powiedział prok. Dratwa.

Za publiczne nawoływanie do zbrodni grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Do ataku, na który powołano się we wpisie, doszło 30 stycznia ok. godz. 20 na ul. Teligi. Zaatakowany 19-latek był w towarzystwie dwóch znajomych, kiedy nadbiegła grupa zamaskowanych osób, uzbrojonych w siekiery i maczety. Kiedy zaczął uciekać, napastnicy pobiegli za nim i zaatakowali pokrzywdzonego.

W wyniku napaści nastolatkowi odcięto rękę na wysokości łokcia, doznał on także licznych obrażeń nóg. W ciężkim stanie został przewieziony karetką do szpitala, gdzie 1 lutego nad ranem zmarł.

Zdaniem policji, pobicie nastolatka było zaplanowane, prawdopodobnie chodziło o porachunki pseudokibiców.

Z ustaleń śledztwa wynika, że ataku dopuściła się grupa ok. 10 osób ubranych w czarne kurtki, z zamaskowanymi twarzami, z widocznymi emblematami kibiców jednego z krakowskich klubów piłkarskich. Napastnicy byli uzbrojeni w maczety i siekiery.

Pod koniec lutego zarzuty zabójstwa i grożenia świadkom usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy zostali aresztowani na trzy miesiące przez sąd.

Do poszukiwania sprawców napaści Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powołał specjalny zespół we współpracy z Prokuraturą Rejonową Kraków-Podgórze.

Po śmierci syna ojciec zaatakowanego dziękował wszystkim za pomoc w zbieraniu krwi, prosił o wskazanie sprawców i apelował o zaniechanie zemsty. "Prośba o pomoc w odnalezieniu sprawców, którzy w kilkunastu zamordowali mojego syna. Prośba do kibiców i znajomych, aby nie szukali zemsty, bo kolejna rodzina może cierpieć! Wartością najwyższą, ponad wasze idee, układy, interesy, powinno być ludzkie życie!" - napisał na portalu społecznościowym.



