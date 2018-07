Premier League. Arsenal pozyska 19-latka Matteo Guendouzia z Lorient. 7 milionów na stole

Nowy menedżer Arsenalu Unai Emery szybko zabrał się do pracy po objęciu drużyny. Przed nowym sezonem zdążył już pozyskać trzech piłkarzy, a - jak informują angielskie media - w poniedziałek Hiszpan dokona czwartego zakupu. Do Londynu ma trafić Matteo Guendouzi.

19-latek z Lorient przez wielu ekspertów porównywany jest stylem gry do Adriena Rabiota. Swoje pierwsze piłkarskie kroki Guendouzi stawiał zresztą w Paris Saint-Germain.

Już w styczniu tego roku poważne zainteresowanie młodym pomocnikiem wykazywały Manchester City, Tottenham i Roma. Według „L’Equipe” doszło nawet do zaawansowanych rozmów z „jednym z klubów z Premier League”, jednak ostatecznie działacze Lorient odrzucili ofertę w wysokości 5 milionów euro.

Dobrze spisujący się w minionym sezonie Guendouzi pod koniec rozgrywek został odsunięty od składu Lorient. W oficjalnym komunikacie podano wtedy „względy osobiste”, lecz francuskie media zwracały uwagę na fakt, że młody zawodnik nie chciał przedłużyć wygasającego w 2019 roku kontraktu.

Teraz wszystko wskazuje na to, że w poniedziałek Francuz podpisze umowę z Arsenalem. Spekuluje się, że „Kanonierzy” zapłacą za niego 7 milionów euro.

Wcześniej Emery pozyskał już trzech piłkarzy. Do klubu z The Emirates trafili bramkarz Bernd Leno oraz obrońcy Stephan Lichtsteiner i Sokratis Papastathopoulos. Bliski dołączenia do Arsenalu jest również pomocnik Lucas Torreira.