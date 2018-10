Premier League. Bernardo Silva wskazał najgroźniejszych rywali do mistrzowskiego tytułu

Manchester City znów znajduje się na mistrzowskim kursie. Drużyna prowadzona przez Pepa Guardiolę po 10 rozegranych kolejkach jest na czele Premier League. Pomocnik "The Citizens" Bernardo Silva wskazał, które drużyny będą dla jego drużyny najgroźniejsze.

Zespół Guardioli w tym sezonie nie przegrał jeszcze w lidze. Poza zwycięstwami Manchester City zaliczył dwa remisy z Wolverhampton Wanderers i Liverpoolem. Patrząc na formę drużyny z błękitnej części Manchesteru, jest wielce prawdopodobne, że dojdzie do obrony tytułu. Na razie jednak kroku „The Citizens” dotrzymuje Liverpool, który gorszy ma tylko bilans bramkowy.

- Ekipa Juergena Kloppa na pewno będzie niezwykle groźna w walce o mistrzostwo. Podobnie oceniam Chelsea. To bardzo mocne zespoły, z którymi powinniśmy do końca walczyć o tytuł - powiedział Bernardo Silva.

- Moim zdaniem w tym sezonie stoi przed nami jeszcze trudniejsze zadanie. Poprzednio nikt się nie spodziewał, że zdołamy wygrać tak dużą liczbę spotkań. Teraz drużyny wiedzą już na co nas stać - dodał.

Portugalczyk, co w pełni zrozumiałe, nawet nie zająknął się o rywalach zza miedzy. Manchester United pod wodzą Jose Mourinho prezentuje się mizernie i o tytule fani tej drużyny w tym sezonie mogą chyba już tylko pomarzyć. Obecnie „Czerwone Diabły” zajmują dopiero ósme miejsce w tabeli, tracąc do City aż dziewięć punktów. Do derbów Manchesteru dojdzie już niedługo, bo 11 listopada. Gospodarzem będzie zespół „The Citizens”.

