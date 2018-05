Premier League. Conte: Przyszłość rozjaśni się w kolejnym tygodniu

Antonio Conte, trener Chelsea, prawdopodobnie zakończy pracę w londyńskim klubie po tym sezonie. Na razie plotkują o tym angielskie i włoskie media. Sam zainteresowany stwierdził, że jego przyszłość powinna się rozjaśnić w nadchodzącym tygodniu.

To był sezon pełen perturbacji dla Antonia Contego, a dla postronnych obserwatorów wręcz zadziwiający. Włoch najpierw w świetnym stylu wywalczył z Chelsea mistrzostwo Anglii, by kilka tygodni później popaść w konflikt z szefostwem. Conte nie mógł pogodzić się z polityką transferową londyńczyków. Początkowo w zawoalowany sposób krytykował swoich pracodawców, ale wraz z upływem czasu mówił wprost, co mu się nie podoba.

Szybko okazało się, że "The Blues" nie mają szans na obronę tytułu. Jedyną szansą na trofeum w tym sezonie jest finał Pucharu Anglii przeciwko Manchesterowi United. Co więcej Chelsea ma tylko iluzoryczne szanse na grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Angielscy dziennikarze dopytywali więc Conte o plany po zakończeniu rozgrywek.

- Pojadę do Mediolanu na mecz pożegnalny Andrei Pirlo. Później nie wiem, co się będzie działo, czy będziemy mieli mecze towarzyskie. Nie wiem nic na temat naszego końca sezonu. Na pewno sytuacja będzie jaśniejsza w przyszłym tygodniu - powiedział Włoch, którego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2019 roku.

W mediach pojawiają się dwa główne nazwiska potencjalnych następców Conte. To jego rodacy - prowadzący Juventus Massimiliano Allegri oraz Maurizio Sarri, trener Napoli.

