Premier League. Genialny strzał Sturridge'a uratował Liverpool w hicie z Chelsea

Chelsea zremisowała z Liverpoolem 1-1 (1-0) w sobotnim hicie 7. kolejki Premier League. Gospodarze długo prowadzili po szóstym trafieniu w sezonie Belga Edena Hazarda, ale "The Reds" wyrównali w 89. minucie za sprawą fenomenalnego trafienia z dystansu Daniela Sturridge'a.

Zaledwie trzy dni po meczu 3. rundy Carabao Cup, w którym Chelsea pokonała na Anfield Road Liverpool 2-1, obie te drużyny ponownie stanęły naprzeciwko siebie. Tym samym stawką były ligowe punkty i utrzymanie dystansu do Manchesteru City, który we wcześniejszym sobotnim spotkaniu pokonał Brighton & Hove Albion. Oba zespoły rozpoczęły mecz w najsilniejszych składach, a kibice Liverpoolu cieszyli się z powrotu do zdrowia Virgila van Dijka.

W pierwszej połowie oglądaliśmy wyrównane i stojące na wysokim poziomie spotkanie, czego zresztą należało się spodziewać, gdy drużyna prowadzona przez Maurizio Sarriego mierzy się z ekipą, której trenerem jest Juergen Klopp. Bardzo aktywny od początku był m.in. Mohamed Salah, który już w pierwszym kwadransie dwukrotnie znalazł się w dogodnych pozycjach strzeleckich. Najpierw uderzył jednak wprost w Kepę Arrizabalagę, a w 10. minucie posłał piłkę w stronę kibiców siedzących za bramką Hiszpana.

Egipcjanin najlepszą okazję miał jednak w 32. minucie. W tempo piłkę zagrał mu wtedy Robert Firmino, a Salahowi udało się uciec obrońcom "The Blues" i obiec Kepę. Próba interwencji ze strony golkipera Chelsea opóźniła jednak oddanie strzału przez Egipcjanina, a gdy w końcu to uczynił, to na linii bramkowej z poświęceniem interweniował Antonio Ruediger.

Gra pressingiem w wykonaniu drużyny gości zostawiała jednak sporo miejsca za ich linią obrony i dwukrotnie gospodarzom udało się to wykorzystać. W 23. minucie nie przyniosło to jeszcze gola, gdyż Allison Becker wygrał pojedynek sam na sam z Willianem. Jednak trzy minuty później brazylijski golkiper musiał już wyciągnąć piłkę z siatki, gdy precyzyjnym strzałem lewą nogą pokonał go Eden Hazard. Trafienie fenomenalnego na początku sezonu Belga poprzedziła szybka wymiana podań w środku pola i dokładne prostopadłe zagranie Mateo Kovaczicia.

Do przerwy wynik nie uległ zmianie, a po zmianie stron do wytężonej pracy wzięli się piłkarze Liverpoolu. Chociaż Salah był z każdą minutą coraz mniej widoczny, co ostatecznie zakończyło się zejściem Egipcjanina z boiska, to znakomite okazje na doprowadzenie do wyrównania mieli jego koledzy. Kąśliwe uderzenie Sadio Mane w 59. minucie znakomicie obronił jednak Kepa, a w 73. minucie hiszpańskiego golkipera wyręczył David Luiz, który z linii bramkowej wybił piłkę po strzale głową, który oddał Firmino.

Wspomniany wcześniej Salah opuścił murawę w 66. minucie, a jego zmiennik Xherdan Shaqiri mógł szybko zostać bohaterem "The Reds". Tuż po wejściu na boisko Szwajcar nie wykorzystał jednak dośrodkowania Andrew Robertsona i z kilku metrów uderzył na wślizgu obok słupka.

Poza szansą w kontrataku dla Hazarda, gdy w 63. minucie świetnie interweniował Allison, piłkarze Chelsea w drugiej połowie ograniczyli się do defensywy. Długo też udawało im się zachować czyste konto, ale w 89. minucie fenomenalny strzał lewą nogą oddał z 25 metrów Daniel Sturridge. Wprowadzony trzy minuty wcześniej Anglik posłał piłkę w okienko bramki Kepy Arrizabalagi, który pomimo rozpaczliwej interwencji nie dał rady zapobiec utracie gola.

Mecz na Stamford Bridge zakończył się zatem remisem 1-1. Liverpool stracił pierwsze punkty w bieżącym sezonie ligowym i razem z Manchesterem City jest po siedmiu kolejkach na szczycie tabeli Premier League. Chelsea traci do tego duetu dwa punkty.

Chelsea - Liverpool 1-1 (1-0)

1-0 Eden Hazard (25.)

1-1 Daniel Sturridge (89.)

Wojciech Malinowski