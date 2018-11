Premier League. Manchester United wyszarpał zwycięstwo z Bournemouth

Piłkarze Manchesteru United znowu nawiązali do "Fergie Time", strzelając gola na wagę zwycięstwa w doliczonym czasie gry. "Czerwone Diabły" rzutem na taśmę pokonały na wyjeździe Bournemouth 2-1. Dla gospodarzy była to pierwsza ligowa porażka w tym sezonie na własnym obiekcie.

Biorąc pod uwagę sytuację w tabeli oraz formę, jaką w tym sezonie prezentują piłkarze „Czerwonych Diabłów”, w starciu z Bournemouth na Vitality Stadium trudno było wskazać faworyta. Co więcej, „The Cherries” dotychczas nie przegrali meczu u siebie, więc wcale nie stali na straconej pozycji.

W 10. minucie po raz pierwszy zrobiło się gorąco pod bramką Davida de Gei. Dogodnej sytuacji nie wykorzystał Junior Stanislas. Chwilę później zdecydowanie lepiej przymierzył Callum Wilson i gospodarze objęli prowadzenie. Asystę zaliczył Stanislas, który zrehabilitował się za niewykorzystaną okazję.

Do sporej kontrowersji w polu karnym Manchesteru United doszło w 26. minucie. Luke Shaw starł się z Davidem Brooksem, uniemożliwiając graczowi gospodarzy dojście do dośrodkowania. Sędzia nie zdecydował się przerwać gry.

Drużyna prowadzona przez Jose Mourinho długo nie mogła zagrozić bramce Asmira Begovicia. W końcu na prawej stronie urwał się Alexis Sanchez i przytomnie odegrał do środka do nabiegającego Anthony’ego Martiala. Ten spokojnie przymierzył, doprowadzając do wyrównania. Dla Francuza był to już czwarty mecz ligowy z rzędu, w którym zdobył przynajmniej jedną bramkę. Forma jak się patrzy.

Drugą połowę udanie mogli rozpocząć gospodarze. „Krzyżakiem” z bliska strzelał Brooks, ale dobrze ustawiony był De Gea. W 64. minucie miejscowi mieli dużo szczęścia. Najpierw w słupek z rzutu wolnego trafił Ashley Young, pierwsza dobitka Marcusa Rashforda została zablokowana, natomiast piłkę z linii bramkowej po drugiej dobitce, tym razem Paula Pogby, wybił Brooks.

Sekund zabrakło gospodarzom do wywalczenia przeciwko "Czerwonym Diabłom" punktu. W doliczonym czasie gry, w ogromnym zamieszaniu pod bramką Begovicia najprzytomniej zachował się Rashford. Anglik z bliska wpakował piłkę do siatki. Tym razem szczęście było po stronie United.

Bournemouth przegrało 1-2 i jest to pierwsza w tym sezonie porażka tej drużyny w lidze na własnym obiekcie. Zespół Mourinho, dzięki temu zwycięstwu, zrównał się punktami z sobotnim rywalem. Była to również trzecia wygrana United z rzędu w Premier League.

