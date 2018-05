Premier League. Sergej Milinković-Savić blisko Manchesteru United

Nowym piłkarzem Manchesteru United zostanie pomocnik Lazio Sergej Milinković-Savić. Będzie to pierwszy letni i zarazem drugi najdroższy transfer "Czerwonych Diabłów" do klubu w historii.

W lipcu 2016 roku Manchester United zapłacił Juventusowi za Paula Pogbę rekordowe 89 mln funtów. Minęły dwa lata, a menedżer drużyny z Old Trafford Jose Mourinho znów tak głęboko sięgnie do kieszeni. Działacze "Czerwonych Diabłów" próbowali zbić cenę za gwiazdę Serie A, ale nic nie wskórali, ponieważ w Rzymie doskonale zdają sobie sprawę z wartości Milinkovicia-Savicia i faktu, że ustawiła się po niego kolejka chętnych.

23-letni Serb tylko w tym sezonie strzelił 13 goli we włoskiej ekstraklasie i jest jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy. Przemawia za nim też to, że wywodzi się z Genk, które wydało na piłkarski świat takie nazwiska jak Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois czy Christian Benteke.

Milinkoviciowi-Saviciowi bacznie przygląda mu się między innymi Real Madryt, ale dwukrotny reprezentant Serbii od nowego sezonu będzie zdobywał bramki na Wyspach Brytyjskich. Taki piłkarz bardzo się przyda Jose Mourinho, ponieważ po sezonie karierę kończy Michael Carrick, a Marouane Fellaini w dalszym ciągu nie przedłużył umowy. W Manchesterze Sergej Milinković-Savić mógłby tworzyć linię pomocy z rodakiem Nemanją Maticiem, o ile ten latem nie zamieni United na City.

