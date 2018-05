Premier League. Tajemniczy wirus w hotelu pomógł „Świętym” w wygranej

Mark Hughes jest przekonany, że problemy z hotelem, jakie mieli piłkarze Southamptonu, dodały im motywacji i dzięki temu wygrali ze Swansea 1-0. „Święci” są prawie pewni utrzymania w Premier League, natomiast zespół Łukasza Fabiańskiego znalazł się nad przepaścią.

Zawodnicy Southamptonu zostali zmuszeni do zamieszkania 55 kilometrów w Vale of Glamorgan resort, czyli godzinę drogi w korkach, gdy ich rezerwacja w centrum Swansea została anulowana z powodu tajemniczego wirusa. Jeszcze przed spotkaniem menedżer „Świętych” denerwował się na zaistniałą sytuację. - Ani przez chwilę nie pomyślałem, że Swansea ma z tym coś wspólnego. Być może to radykalni fani naszych rywali zatruli hotel, ale takie sytuacje można wykorzystać jako motywujące - powiedział Mark Hughes.

- Zostaliśmy trochę na uboczu, jeszcze w autokarze. Prawdopodobnie mieliśmy czekać na Swansea. Nie zrobiliśmy tego. Byliśmy zbyt skupieni i zmotywowani, dlatego wysiedliśmy z autobusu i przeszliśmy ostatnie 100 metrów na stadion - dodał 54-letni Walijczyk.

Hughes odniósł się też do oświadczenia Stoke, które sugerowało, że gdyby został w klubie, ten pewnie utrzymałby się w lidze, ale został zwolniony. Były znakomity napastnik pożegnał się z posadą u „Garncarzy” po odpadnięciu z Pucharu Anglii z Coventry występującym na co dzień w League Two. - Nie jestem bez winy, ale ludzie czasami powinni spojrzeć najpierw na siebie. Każdy ma jednak prawo do swojej opinii - zakończył trener Jana Bednarka.

