Primera Division. Atletico wściekłe na Barcelonę. "Absolutny brak szacunku"

Ateltico Madryt ma dość spekulacji na temat przejścia napastnika Antoine'a Griezmanna do Barcelony. Ludzie związani z katalońskim klubem podgrzali temat w ostatnich dniach, co doprowadziło do wystosowania ostrego oświadczenia przez ekipę ze stolicy.

Niedawno Luis Suarez, napastnik Barcelony, stwierdził na antenie urugwajskiego radia, że przejście Griezmanna z Altetico na Camp Nou to formalność. Z kolei w radiu hiszpańskim prezydent Barcy Josep Maria Bartomeu zdradził, że spotkał się z przedstawicielami piłkarza w październiku ubiegłego roku.

Atletico Madryt zgłaszało nawet w grudniu skargę do FIFA na zakusy mistrzów Hiszpanii w stosunku do reprezentanta Francji. W związku z ostatnimi wypowiedziami ludzi związanych z Barcą dyrektor wykonawczy "Los Colchoneros" Miguel Angel Gil Marin wystosował ostre oświadczenie. - Mamy dość zachowania Barcelony - zaczął Gil Marin. "Prezydent, piłkarz i członek zarządu wypowiadają się na temat zawodnika z obowiązującym kontraktem, w dodatku na kilka dnia przed finałem Ligi Europy. To absolutny brak szacunku w stosunku do Atletico Madryt i jego fanów" - grzmiał w komunikacie.

Griezmann trafił do klubu ze stolicy przed sezonem 2014/2015. Od tego czasu tylko w La Liga strzelił 79 goli i jest jednym z najważniejszych graczy drużyny trenera Diega Simeone.

- Stanowisko Atletico Madryt jest jasne i wielokrotnie było wygłaszane publicznie. Ani razu nie negocjowaliśmy w sprawie Griezmanna i nie zamierzamy tego robić. Kilka miesięcy temu poinformowałem prezydenta Barcelony, że nasz zawodnik nie jest na sprzedaż i nie mamy zamiaru go sprzedawać - podkreślił.

Do końca sezonu ligowego Atletico ma do rozegrania jeszcze dwa mecze i może zostać wicemistrzem, jeśli nie da się wyprzedzić Realowi Madryt, nad którym ma jak na razie trzy punkty przewagi, ale "Królewscy" mają do rozegrania w środę jedno zaległe spotkanie.- Jednocześnie dałem mu do zrozumienia, że ich zachowanie było nieuczciwe w związku z tym, że prawie przez cały sezon walczyliśmy o mistrzostwo, a Barcelona przez cały czas wywierała presję na jednym z najbardziej liczących się piłkarzy naszego składu.

- Powiedziałem też, że jeśli piłkarz pod presją będzie chciał skorzystać z prawa do zerwania kontraktu, to będziemy domagać się odszkodowania od Barcelony za nieodpowiednie zachowanie. Mamy tego dosyć. Mam nadzieję, że to oświadczenie spełni swoje zadanie, dzięki czemu kibice Atletico będą mogli cieszyć się finałem jak należy - zakończył.

W finale Ligi Europy Atletico Madryt zmierzy się w Lyonie z Olympique Marsylia 16 maja.

