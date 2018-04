Przerwane derby Stambułu. Senol Gunes spędził noc w szpitalu

Fikret Orman, prezes Besiktasu potwierdził, że trener Senol Gunes czuje się dobrze po tym jak został trafiony przedmiotem rzuconym z trybun podczas meczu przeciwko Fenerbahce. Szkoleniowiec całą noc spędził w szpitalu na obserwacji.

Zdjęcie Senol Gunes po ataku kibiców /Getty Images Piłka nożna Przerwane derby Stambułu Fenerbahce - Besiktas. Dantejskie sceny. Trener Gunes ranny

Do żenujących i skandalicznych scen doszło w trakcie rewanżowego spotkania półfinałowego w Pucharze Turcji, będącego zarazem derbami Stambułu. W pierwszym meczu na terenie Besiktasu padł remis 2-2.

Sędzia Mete Kalkavan wcześniej kilkukrotnie przerywał rewanżowe zawody aż na początku drugiej połowy zdecydował się zakończyć rozgrywany na Sukru Saracoglu Stadium mecz przy stanie 0-0.



W pewnym momencie trener gości Senol Gunes padła na ziemię, bo został uderzony w głowę rzuconym z trybun przedmiotem i założono mu pięć szwów.

Prezydent Besiktasu nie potwierdził tych informacji, ale przyznał, że szkoleniowiec spędził noc w szpitalu i nic poważnego na szczęście mu się nie stało. - Trener czuje się dobrze i wynik badania rezonansem nie wykazał żadnych powodów do niepokoju - powiedział Fikret Orman, który miał zastrzeżenia do pracy ochrony podczas meczu

- To bardzo smutny dzień. Mecze derbowe zawsze są bardzo gorące. Na naszym stadionie były czerwone kartki, ale do takich incydentów nie doszło. Musimy znaleźć źródło tych wydarzeń, by dowiedzieć się, kto jest za to odpowiedzialny - mówił.

- Byliśmy tutaj dziś gośćmi. To smutne, że trener, który doprowadził drużynę narodową do trzeciego miejsca na mistrzostwach świata, został tak potraktowany. Sędzia poprosił naszych piłkarzy, żeby zeszli do szatni i tak też zrobili. Nawet w tunelu doszło do innych incydentów. Prywatna ochrona nie wywiązała się z zadania - podkreślił.

Z kolei prezes Fenerbahce Aziz Yildirim wyraził niezadowolenie z powodu decyzji sędziego o zakończeniu spotkania.

Na pięć meczów przed końcem sezonu w lidze tureckiej toczy się ostra walka o mistrzostwo kraju. Szansę mają cztery zespoły ze Stambułu. Czwarte Fenerbahce traci tylko trzy punkty do liderującego Galatasarayu (60 pkt). Drugi Besiktas i trzeci Basaksehir mają jeden punkt straty.



Liga turecka: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz