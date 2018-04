PSG na zakupach. Pierwsze przymiarki do wielkich transferów

Ciężko wyobrazić sobie sytuację, by zbliżającym się oknie transferowym Paris Saint-Germain było biernym graczem. Według ostatnich plotek, do klubu z Paryża przymierzani są Karim Benzema i Thibaut Courtouis.

Zdjęcie Karm Benzema na celowniku PSG. /EFE

Jak informuje „Le10Sport”, francuski napastnik Realu Madryt jest tylko jedną z ofensywnych opcji, które rozpatrywane są ponoć w PSG. Oprócz Benzemy spekuluje się o zainteresowaniu również Mohamedem Salahem z Liverpoolu i Robertem Lewandowskim z Bayernu Monachium. Nie jest żadną tajemnicą, że „Lewemu” bliżej właśnie do ekipy „Królewskich”, co łączyłoby się z podróżą Benzemy do Paryża.

30-letni Benzema sezonu 2017/18 nie może zaliczyć do udanych. Tylko pięć strzelonych goli w LaLiga nie powala na kolana. Od dłuższego czasu napastnik nie należy raczej do ulubieńców kibiców z Madrytu i jego odejście wydaje się być kwestią czasu.

Oprócz przemeblowania ofensywy, w Realu może również dojść do zmiany na pozycji bramkarza. Według RMC Sport na liście życzeń „Królewskich” znajduje się Thibaut Courtois.

Umowa Belga z Chelsea obowiązuje do końca przyszłego sezonu. Na razie klub nie rozpoczął rozmów z bramkarzem o jej przedłużeniu i na tym zamierzają korzystać działacze Realu.

