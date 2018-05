Puchar AFC. Gol Łukasza Gikiewicza

Łukasz Gikiewicz zdobył gola w zremisowanym przez jego klub Al-Faisaly FC 1-1 z jordańskim Al-Jazeera Club w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu AFC. Rozgrywki te to azjatycki odpowiednik Ligi Europejskiej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wattsy powróciły także w wersji dla wytrwałych. Wideo Eurosport

Gikiewicz do bramki trafił w 42. minucie meczu. Było to wyrównujące trafienie. To czwarty gol polskiego napastnika w tych Pucharze AFC.

Reklama

Jego drużyna, jordański Al-Faisly w półfinale mierzy się z Al-Jazeera Cluba z tego samego kraju. W drugim półfinale rywalizują Al-Quwa Al-Jawiya z Iraku oraz Al-Ahed SC z Libanu.

Gikiewicz rozegrał całe spotkanie. W lidze jordańskiej były snajper Śląska Wrocław walczy o koronę króla strzelców.

Al-Jazeera Club - Al-Faisaly SC 1-1 (1-1)

Bramki: 0-1 Musa Al-Taamari (14.), 1-1 Łukasz Gikiewicz (42.)



WG