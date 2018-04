Piłkarze Feyenoordu Rotterdam w niedzielę pokonali AZ Alkmaar 3-0 w finale Pucharu Holandii i po raz 13. w historii zdobyli to trofeum. Z bramek cieszyli się: Nicolai Joergensen, Robin van Persie i Jens Toornstra.

Zdjęcie Feynoord's Robin van Persie (C) celebrates with teammates after scoring during the Dutch Cup soccer final between Feyenoord Rotterdam and AZ Alkmaar at The Kuip Stadium in Rotterdam, The Netherlands on April 22, 2018. /Getty Images

Rekordzistami pozostają piłkarze Ajaxu Amsterdam, którzy po puchar sięgali 18-krotnie. Po raz ostatni jednak w 2010 roku.