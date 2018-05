Puchar Polski. Dziś finał Arka - Legia

Już pal licho to, że Legia Warszawa - drużyna, na której stawiano w tym sezonie o wiele częściej kreskę niż zmieniano w niej trenerów - ledwo co odzyskała panowanie nad Ekstraklasą i do finału Pucharu Polski podejdzie w najlepszych od miesięcy nastrojach. Stołeczni są z urzędu faworytem spotkań w tych rozgrywkach. I muszą być. Nakazuje tego tyleż historia, co logika i matematyka. Finał Arka - Legia dziś o 16.

- Finał Pucharu Polski to inne spotkanie, w którym trzeba wykazać się chłodną głową i skupić na nakreślonych zadaniach. Nie lekceważymy ekipy Leszka Ojrzyńskiego. Jest to zespół, który w ostatnich trzech latach występował w głównym finale. Musimy być skoncentrowani do samego końca – mówił na wtorkowej konferencji prasowej Michał Pazdan. Trochę kurtuazyjnie, trochę biorąc rywali pod włos. Bo i zdaje się, że Legia dodatkowej koncentracji nie potrzebuje. Ten zespół na decydujące mecze krajowego pucharu zawsze wychodzi jak po swoje. Bardziej na miejscu są więc wypowiedzi innych legionistów, jednego obecnego, drugiego byłego.

- Wiadomo, że finały rządzą się swoimi prawami, nie zawsze murowany faworyt, a za takiego uważam Legię, jest górą. Tym razem serce i rozum są zgodne: Legia wygra – zapewniał w wywiadzie z Robertem Błońskim z "Przeglądu Sportowego" Jakub Rzeźniczak, najbardziej utytułowany piłkarz w historii klubu, dziś już kontynuujący karierę w Karabachu. – Jesteśmy zależni tylko od siebie. Celujemy w dublet i na razie, patrząc na nasze przygotowania i obecną formę, nie wyobrażam sobie, abyśmy mieli nie zdobyć Pucharu Polski. Jesteśmy faworytem, dlatego musimy to pokazać na boisku. I pokażemy – w rozmowie z tym samym autorem zapewniał Radosław Cierzniak, bramkarz mistrzów Polski.

Lepsza od Barcelony

Skąd taka pewność siebie osób związanych z Łazienkowską? Odpowiedź jest prosta - z liczb. Całkiem niedawno hiszpańskie media zachwycały się tym, że po raz 30. z Copa del Rey cieszyła się FC Barcelona, niewątpliwy hegemon tego turnieju. Gdy pod koniec kwietnia Barca na Wanda Metropolitano rozbiła Sevillę 5-0, triumfowała w 116. edycji pucharu. Dodatkowo dziesięciokrotnie była drużyną, która musiała w meczu o złoto uznać wyższość rywali. Jeżeli mamy zatem bawić się w matematykę, to piłkarzy w bordowo-granatowych koszulkach widziano w finale tego turnieju w 35 procentach rozrywek. Tak jak pisaliśmy – niewątpliwy hegemon, którego wynik i tak zawodnicy z "eLką" na piersi przebijają.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arka - Legia. Leszek Ojrzyński: Dla mnie liczy się to co w sercu. Wideo TV Interia

W środę na Stadionie Narodowym decydujące spotkanie Pucharu Polski rozegrane zostanie po raz 64. Legia jak dotąd trofeum to wznosiła osiemnastokrotnie, do tego zaliczyła jeszcze sześć finałów przegranych, doliczyć do tego musimy jeszcze finał środowy, wciąż nierozstrzygnięty. Daje to 25 występów warszawian w meczach o najcenniejszy z kruszców, czyli na przestrzeni lat w ponad 39 procentach edycji. Robi wrażenie? Musi robić.

Kontaktu brak

I jeżeli mamy wyciągać kolejne statystyki i porównywać osiągnięcia warszawian z krajowymi rywalami, to i w tym przypadku nietrudno o wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. A wyglądają one mniej więcej w ten sposób: jeżeli akurat Legia w danym sezonie nie potknęła się gdzieś na szczeblach pucharowej drabinki, to konia z rzędem temu, kto wskazałby ekipę mogącą wspiąć się na jej szczyt.

Drugi historycznie Górnik Zabrze pierwsze miejsce w PP zajmował raptem sześć razy, kolejny w tej klasyfikacji Lech Poznań jest o jedno złoto gorszy, Wisła Kraków i Zagłębie Sosnowiec dobiły do czterech krajowych pucharów. Żeby zatem przebić wspominaną osiemnastkę Legii, wszystkie wspomniane ekipy musiałyby zajrzeć do klubowych gablot, rzeczone puchary zsumować, a i tak byłyby od klubu z Ł3 lepsze o raptem jedno trofeum. Podobnie sytuacja miewa się z ogólną liczbą występów w finałach. Górnik grał w nich trzynastokrotnie, Lech i Wisła po dziesięć razy, następny w zestawieniu Ruch Chorzów dziewięciokrotnie. Czyli znowu – kontaktu z Legią brak.

Warszawska lokomotywa

To być może krytycy warszawian powinni szukać nadziei nie w całości, a w ostatnich dziesięciu edycjach turnieju? Droga również nie tutaj. Przez minioną dekadę Legia nie miała sobie równych na tym konkretnym polu aż sześć razy, w latach 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 i 2016. Poza tym triumfował - można to śmiało napisać – przypadek. W zeszłym roku w postaci złotych medali dla Arki Gdynia, przed czterema laty dla Zawiszy Bydgoszcz, ośmioma dla Jagiellonii Białystok i dziewięcioma dla – to chyba jedyny przypadek prawdziwej ówczesnej potęgi, która tę potęgę udowodniła w PP – Lecha Poznań.

Legia w tym czasie była trochę jak potężna lokomotywa. Rozpędzała się powoli, ale jak już nabrała odpowiedniego rytmu, to wszystkich na drodze taranowała. Mogła też wykoleić się gdzieś na początku drogi. I tak też było w każdej z edycji rozgrywek, których nie wygrywała. W sezonie 2016-2017 z marzeniami o trzyletniej dominacji pożegnała się już w sierpniu, gdy w 1/16 Warszawę i całą Polskę zaszokował pierwszoligowy wówczas Górnik Zabrze. Ten sam rywal, z tym, że w grudniu i 1/8 finału, okazał się przeszkodą nie do przejścia w sezonie 2013-2014. W latach 2008-2010 natomiast dwukrotnie na drodze do złota - raz w ćwierćfinale, raz w półfinale - stawał legionistom inny śląski klub, tym razem Ruch Chorzów.

Dublet na wyciągnięcie dłoni

To wszystko to jednak w większości wypadki przy pracy. Jeżeli warszawska lokomotywa i trakcja, po której pędzi, były dobrze naoliwione, to inni uczestnicy ruchu nie mieli za bardzo czego szukać. Dużo wskazuje na to, że podobnie będzie i w tym roku. Legia potrafi wygrywać Puchar Polski jak nikt inny. A później dorzucać do tego jeszcze mistrzostwo kraju. Dwa lata temu drużyna prowadzona przez Stanisława Czerczesowa świętowała dublet, czym powtórzyła osiągnięcie składu Jana Urbana z roku 2013. Tamte ekipy również napotykały po drodze na różne problemy, a mistrzowska ścieżka była kręta i pełna wybojów.

Tak jak kręta i pełna wybojów jest ścieżka obecnej Legii, która przegrała jak dotąd jedenaście ligowych spotkań i w którym prowadziło ją aż trzech trenerów, a mimo to na końcu tej ścieżki czekać będzie zapewne podwójna korona. Teraz Legia musi jedynie się po nią schylić.

Michał Błażewicz