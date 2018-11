Puchar Polski. Wpadka podczas losowania. Kręcina komentuje

Były sekretarz generalny PZPN-u Zdzisław Kręcina skomentował wpadkę z udziałem swojego następcy Macieja Sawickiego podczas czwartkowego losowania Pucharu Polski.

"Tyle lat starań... A wystarczy sp...ć losowanie PP i od razu pewne miejsce w historii piłki nożnej" - napisał na Twitterze Kręcina.

Wczorajsze losowanie 1/8 finału Pucharu Polski z powodu technicznej wpadki musiało zostać powtórzone. W trakcie pierwszego losowania Sawicki usunął karteczkę z napisem "Miedź Legnica", która wypadła z jednej z kulek.

"W związku z faktem, że podczas poprzedniego losowania jedna z kul się nam otworzyła, a ja tutaj nie zaglądam i tę kulę po prostu wyrzuciłem, postanowiliśmy powtórzyć losowanie" - wyjaśnił później sekretarz generalny związku.

Do sprawy na Twitterze odniósł się także prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. "To był duży wiel(błąd). Cokolwiek nie powiecie, macie rację. Biorę to na siebie i jeszcze raz mówię przepraszam. Przepraszam drużyny i kibiców za zamieszanie, ale to była jedyna słuszna decyzja, aby powtórzyć losowanie. Kto chce, teraz może na nas jechać. 3... 2... 1... Start" - napisał Boniek.

