PZPN przez dwa lata spokojny o bazę analityczną

Polski Związek Piłki Nożnej brnie w rozwój dyscypliny w kraju. Federacja podpisała umowę z firmą analityczną Deloitte, która będzie badała potencjał dyscypliny - zarówno zawodowy, jak i amatorski - nad Wisłą. Współpraca obowiązywać będzie do 2020 roku.

Zdjęcie Reprezentacja Polski w piłce nożnej /Newspix

Jak pokazuje autorskie badanie Deloitte, chłopcy i dziewczynki w wieku 7 – 12 lat grają co najmniej dwa lub trzy razy w tygodniu na treningach, ale też na podwórku. Gra w piłkę nożną jest dla wielu chłopców głównym zajęciem w wolnym czasie. Odsetek grających w piłkę nożną przynajmniej raz w miesiącu spada wraz z wiekiem. Gra w piłkę związana jest z dzieciństwem. Wspomnienia młodości wynikają nie tylko z ich siły, ale poczucia "bycia młodym", które związane jest z wysiłkiem fizycznym i pojawianiem się endorfin. Jest to zauważalna motywacja w szczególności dla mężczyzn w okolicach 40. roku życia.

Według najnowszej analizy brytyjskiego koncernu w piłkę nożną nad Wisłą gra średnio dziewięć procent mężczyzn i tylko dwa procent kobiet. Amatorski futbol najpopularniejszy jest w województwie mazowieckim, śląskim oraz wielkopolskim. – Chcemy być wszędzie tam, gdzie są pasjonaci polskiego futbolu. Świat staje się coraz bardziej cyfrowy i nie omija to również sportu. Bez wątpienia jest to jedno z pierwszych wyzwań jakie stoją przed Polskim Związkiem Piłki Nożnej – zapewnia Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN.

Umowa pomiędzy PZPN a Deloitte będzie obowiązywać do końca 2020 roku. – Piłka nożna rządzi masową wyobraźnią. Dla milionów kibiców na świecie futbol to nie tylko sport, ale wręcz religia, która ma ogromny wpływ na ich życie. Jesteśmy szczęśliwi, że Deloitte jest częścią tego wspaniałego szaleństwa, szczególnie w przeddzień Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Nasza współpraca z PZPN pokazuje, że piłka nożna to również biznes, który z każdym kolejnym rokiem coraz bardziej się profesjonalizuje. Jesteśmy po to, by ten proces przebiegał jak najbardziej efektywnie – to z kolei słowa Marcina Diakonowicza, reprezentującego interesy Deloitte.

- Przedłużenie kolejnej umowy sponsoringowej świadczy o tym, że PZPN to atrakcyjny i godny zaufania partner. Nasza dotychczasowa współpraca z Deloitte pokazała, że firma ta doskonale rozumie nasze potrzeby i cele, stąd decyzja o kontynuowaniu partnerstwa –zauważa Sawicki.

Jak Deloitte pochwalił się na swojej stronie internetowej, wraz z wejściem nowej umowy w życie firma nabyła prawo posługiwania się tytułem "Oficjalnego Partnera Polskiego Związku Piłki Nożnej".