Ramos o Griezmannie: Powinni mu doradzić ludzie z zasadami

Real Madryt rozpoczyna w środę obronę Pucharu Europy. Jako pierwsza na Santiago Bernabeu przyjedzie AS Roma. Obrońca i kapitan "Królewskich" na przedmeczowej konferencji prasowej mówił jednak nie tylko o meczu. Postanowił... sprowadzić na ziemię Antoine'a Griezmanna, napastnika Atletico Madryt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłkarska Liga Mistrzów rozpoczyna rozgrywki. Wideo Eurosport

Francuski mistrz świata powiedział w tym tygodniu, że jest na tym samym poziomie co Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Przypomnijmy, przed dwoma laty mówił, że jeszcze mu do nich trochę brakuje. Sergio Ramos, kapitan Realu Madryt, przed meczem z Romą skomentował opinię napastnika z drużyny lokalnych rywali.

Reklama

- Jego ignorancja jest bardzo wyraźna - stwierdził Ramos. - Kiedy go słucham, to na myśl przychodzą mi Totti, Xavi, Raul, Iniesta, Iker… piłkarze, którzy mają wiele tytułów i nie zostali nagrodzeni indywidualnie (Złotą Piłką) - mówił.- "Cholo" (trener Diego Simeone) albo Godin, ludzie z zasadami, powinni mu doradzić - podkreślił.



Jak należy odbierać taką deklarację Ramosa? To najpewniej chęć wstawienia się za kolegą z zespołu, Luka Modriciem, który jest jednym z kandydatów do zdobycia w tym roku "Złotej Piłki".



Real Madryt podchodzi do obrony trofeum Ligi Mistrzów czwarty rok z rzędu. - Mamy dumę i odpowiedzialność. Trzy zwycięstwa w Champions League to nie przypadek. Musisz zachować ambicję, jeśli chcesz to znowu wygrać - zaznaczył Sergio Ramos.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sergio Ramos: Wygrana LM oznacza więcej niż triumfy Barcelony. Wideo Eurosport

Real Madryt znalazł się w grupie G, w której zmierzy się też z CSKA Moskwa i Viktorią Pilzno.

kip

Zdjęcie Sergio Ramos / Getty Images