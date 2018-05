Rangers FC. Styl Kloppa wzorem dla Gerrarda

Steven Gerrard z początkiem czerwca zacznie pracę trenera szkockiego Rangers FC. Legendarny pomocnik Liverpoolu zdradził, że grę swojego zespołu będzie starał się wzorować na stylu, jaki w "The Reds" zaszczepił niemiecki trener Juergen Klopp.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Watts, czyli dobra zabawa. Wideo Eurosport

Gerrard dwa lata temu zakończył bogatą piłkarską karierę i pracował w akademii Liverpoolu, trenując drużynę U-18. Ale celem 37-latka jest poprowadzenie w przyszłości ekipy z Anfield, a droga do tego celu - jak się okazało w ubiegłym tygodniu - będzie wieść przez Glasgow i drużynę Rangersów.

Reklama

Były kapitan reprezentacji Anglii przyznał, że nie mógł nie skorzystać z takiej oferty, choć eksperci zauważają, że to nie będzie łatwa praca z uwagi na ogromne oczekiwania kibiców.

Zadaniem Gerrarda jest odebranie dominacji w Szkocji odwiecznym lokalnym rywalom z Celticu. Nowy klub angielskiego trenera wygrywał ligę szkocką rekordowe 54 razy, ale nie może wrócić do czasów dawnej świetności od chwili bankructwa w 2012 roku.

Rangers w drugim sezonie od powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej w 2016 roku kończyli sezon na trzecim miejscu w tabeli, podczas gdy Celtic zdobył właśnie siódmy tytuł z rzędu. Co ciekawe Celtic prowadzi były szkoleniowiec Gerrarda w Liverpoolu Brendan Rodgers.

- Kiedy popatrzycie na styl futbolu Juergena Kloppa, to myślę, że każdy kibic piłki nożnej uwielbia to oglądać - stwierdził Gerrard pytany o to, jaki ma pomysł na drużynę Rangers.

- Klopp miał ogromny wpływ na cały klub - podkreślił wychowanek "The Reds". Przez 17 lat Gerrard rozegrał 710 meczów w czerwonej koszulce Liverpoolu we wszystkich rozgrywkach. Były znakomity piłkarz wie, co mówi, bo zna Anfield od podszewki i ma je we krwi.

- Celtic miał wszystko pod kontrolą zdecydowanie za długo. Praca nad poprawieniem sytuacji w tak wielkim klubie w Glasgow to ogromna szansa dla mnie i dla Gary'ego McAllistera (asystenta). Jedziemy do Glasgow po to, by zaoferować to, co mamy najlepsze - zapowiedział Steven Gerrard, trener Rangers FC.



kip