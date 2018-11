Reprezentacja Anglii. Ostatni reprezentacyjny raz Wayne'a Rooneya

Najlepszy strzelec w historii angielskiej kadry koszulkę z trzema lwami na sercu założy jeszcze jeden, ostatni raz. Wayne Rooney, który reprezentacyjne buty zawiesił na kołku w sierpniu 2017 roku, ma powrócić do drużyny narodowej na towarzyską i charytatywną potyczkę ze Stanami Zjednoczonymi.

"Wazza" wiążącą decyzję podjął już ponad dwanaście miesięcy temu, lecz wciąż nie doszło jeszcze do spotkania, w którym oficjalnie pożegnałby się z kolegami z szatni oraz kibicami wspierającymi go przez czternaście lat gry w barwach "Synów Albionu". Okazja do świętowania pełnej sukcesów, choć także rozczarowań kariery nadejdzie 15 listopada na Wembley, narodowym stadionie Anglików.

Ostatni, 120. występ w reprezentacyjnej koszulce przypadnie Rooneyowi na rywala nieprzypadkowego. Ekipę Stanów Zjednoczonych, kraju, w którym po odejściu z Evertonu kontynuuje karierę klubową. Sparing ma przynieść nie tylko sporo wzruszeń i ugruntować legendę 33-latka, ale także wesprzeć najbardziej potrzebujących. Według "The Sun" Fundacja Wayne'a Rooneya w trakcie spotkania planuje zorganizować zbiórkę pieniędzy, której planowane zyski przeznaczone dla różnych organizacji dziecięcych mają wynieść ponad pół miliona funtów.

Rooney podczas 119 meczów w angielskiej kadrze ustrzelił rekordowe dla tej reprezentacji 53 gole. Jego ostatni występ przypada na 11 listopada 2016 roku, w wygranym 3-0 spotkaniu eliminacji mistrzostw świata ze Szkocją.