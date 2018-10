Reprezentacja Francji. Dla Benzemy to już jest koniec

Nieoficjalnie wiadomo o tym od dawna, ale wymiana zdań między Karimem Benzemą i prezesem francuskiej federacji nie zostawia już żadnych wątpliwości: napastnik Realu Madryt nie wróci do kadry. Piłkarz po raz kolejny nie utrzymał emocji na wodzy i ostro odpowiedział, co o tym sądzi.

Przypomnijmy, mimo całkiem niezłej postawy w klubie (choć może niekoniecznie w ostatnim czasie), Benzema nie był powoływany do kadry już od trzech lat. Powód jest pozasportowy - to toczące się postępowanie w sprawie tzw. afery sextape, w który zawodnik miał szantażować kolegę z reprezentacji Mathieu Valbuenę, że kompromitujące wideo może ujrzeć światło dzienne, jeśli jego koledzy nie dostaną odpowiedniej kwoty. Wszystko działo się podczas jednego ze zgrupowań kadry, w październiku 2015.

Rola gracza z Madrytu ciągle nie jest do końca jasna, choć ostatni wyrok może wydawać się dla niego korzystny. Sąd kasacyjny uznał bowiem, że część postępowania może zostać umorzona ze względu na niejasną rolę policjanta, który w tej sprawie pracował pod przykryciem, w porozumieniu z Valbueną.

Adwokaci Benzemy twierdzą, że jeden z mężczyzn, z którym funkcjonariusz (występujący jako Lukas) miał kontakt, był przez niego nakłaniany do popełnienia przestępstwa. Obrona Valbueny przekonuje z kolei, że nawet jeśli śledztwo miałoby być w części umorzone, dotyczy to tylko jednego z oskarżonych, bo jedynie z nim kontaktował się "Lukas".

Kolejny wyrok zapadnie 8 listopada.

Niezależnie od tego, powrót Benzemy do kadry - uzależniony wcześniej od zakończenia śledztwa, potem już nie tylko - jest dzisiaj nieprawdopodobny. Wyraźnie dał to do zrozumienia prezes francuskiej federacji Noel Le Graet w dzienniku "Ouest-France". "Nie mam nic przeciwko Karimowi, zawsze zachowywał się poprawnie w kadrze, ale myślę, że temat reprezentacji jest już dla niego zamknięty. Tym bardziej, że ostatnio jest w słabszej formie" - mówił prezes.

Po takich słowach Benzema po raz kolejny nie wytrzymał. Już przed Euro’2016, na które nie został powołany, zarzucał selekcjonerowi Deschampsowi, że "ulega rasistowskiej części Francji". Teraz uderzył w prezesa. "Panie Le Graët, proszę, żeby pan o mnie zapomniał i zostawił mnie w spokoju. Francja została mistrzem świata i to jest najważniejsze. Reszta to marność. Dziękuję" - napisał zawodnik w mediach społecznościowych.

30-letni Benzema zadebiutował w ekipie Francji w 2007 roku. Zagrał w sumie 81 razy, strzelił 27 goli.

RP, KIP