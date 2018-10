Reprezentacja Niemiec. Słowa Kroosa i brak powołania na mundial motywowały Sane

Leroy Sane zaskakująco nie otrzymał powołania do reprezentacji Niemiec na mistrzostwa świata w Rosji, choć wydawało się, że jest pewniakiem do wyjazdu. Pomocnik Manchesteru City przyznał, że decyzja selekcjonera Joachima Loewa zmotywowała go do pracy tak samo jak słowa krytyki ze strony kolegi z drużyny narodowej Toniego Kroosa.

22-letni Sane miał znakomity poprzedni sezon w Manchesterze City, dzięki czemu został uznany najlepszym młodym zawodnikiem Premier League. Wszystko to skłaniało większość kibiców do wniosku, że wyjazd na mundial Sane ma pewny jak w banku, ale selekcjoner Joachim Loew zaskoczył i piłkarza na turniej nie zabrał. - Oczywiście, że byłem zawiedziony, kiedy usłyszałem, że nie pojadę na mistrzostwa świata, ale to mnie tylko jeszcze bardziej zmotywowało. Chciałem wszystkim pokazać, co potrafię - mówił Sane.

Pomocnika krytykował też kolega z drużyny Toni Kroos, który stwierdził, że Sane nie obchodzi, czy reprezentacja Niemiec wygrywa czy przegrywa. - Nie jest tak, że mnie nic nie obchodzi, kiedy gram źle. Zawsze chcę, żeby nasza drużyna wygrywała - stwierdził zainteresowany, który znalazł się w kadrze na październikowe mecze z Holandią i Francją w Lidze Narodów.

- Rozumiem, że ktoś może to widzieć inaczej. Szanuję też to, kiedy krytyka jest adresowana wprost. Próbuję wtedy nad tym pracować. Nie mam problemu z krytyką. To zachęta do doskonalenia się. Staram się cieszyć grą i uczyć się w trakcie meczów. Ostatnie miesiące to mnóstwo nauki, bo staram się rozwijać na boisku - podkreślił Leroy Sane.



W sobotę Niemcy mierzą się z Holandią, a we wtorek z Francją.

