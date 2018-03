"Reprezentacja Włoch pozna trenera 20 maja"

Podczas sobotniej konferencji prasowej wicekomisarz Włoskiego Związku Piłki Nożnej (FIGC) Alessandro Costacurta zapewnił, że 20 maja kibice "Squadra Azzurra" poznają nazwisko nowego szkoleniowca reprezentacji. Obecnie tymczasowo tę rolę pełni Luigi Di Biagio, który pozostaje jednym z kandydatów.

Poszukiwania nowego trenera włoskiej reprezentacji trwają od listopada ubiegłego roku, gdy po przegranych barażach do tegorocznego mundialu przeciwko Szwecji ze stanowiskiem pożegnał się Giampiero Ventura.

Tymczasowo zastępuje go szkoleniowiec drużyny do lat 21 Luigi Di Biagio. To pod jego wodzą Włosi przegrali w piątek 0-2 z Argentyną, a we wtorek towarzysko zagrają przeciwko reprezentacji Anglii. - Nazwisko nowego trenera podamy 20 maja - zapewnił na konferencji prasowej Alessandro Costacurta, w przeszłości znany obrońca AC Milan, a obecnie wicekomisarz Włoskiego Związku Piłki Nożnej.

- Jeżeli będziemy mieli opcję zatrudnienia kogoś lepszego niż Di Biagio, to z takiej możliwości skorzystamy. Nie uważam jednak, żeby było zbyt wielu lepszych kandydatów od niego - dodał.

W doniesieniach włoskich mediów najczęściej przejawiają się nazwiska Antonio Conte, Roberto Manciniego, Carlo Ancelottiego i Claudio Ranieriego. - Moim zdaniem ważniejsze jest przeanalizowanie poziomu graczy, którymi dysponujemy. Wątpię, by Jose Mourinho albo Pep Guardiola pomogli nam w piątkowym spotkaniu - stwierdził Costacurta.

- Di Biagio jest trenerem, który dzięki temu, że co roku stawał się lepszy, awansował w rankingu naszej federacji. Jest bardzo prawdopodobne, że albo on zostanie selekcjonerem na stałe albo też wejdzie do sztabu wybranego przez nas innego trenera - powiedział pięciokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów z zespołem "Rossonerich".

Przypomnijmy, że Polska zagra jesienią z Włochami w Lidze Narodów.



Wojciech Malinowski