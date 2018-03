Robert Lewandowski będzie miał rywala do gry w Realu?

Zmiany kadrowe podczas najbliższego okienka transferowego w madryckim klubie są nieuniknione. Real, zwłaszcza w lidze hiszpańskiej nie spisuje się na miarę oczekiwań. Latem do drużyny ma przyjść bramkostrzelny napastnik. Ostatnio najgłośniej jest o Robercie Lewandowskim z Bayernu, ale teraz pojawił się temat gracza Manchesteru United Marcusa Rashdforda.

Jest już praktycznie przesądzone, że Real nie obroni mistrzostwa Hiszpanii. Drużyna cały czas ma szansę wywalczyć trzeci z rzędu Puchar Europy, ale szefowie klubu są i tak niezadowoleni z wyników w tym sezonie.

Od kilku miesięcy spekuluje się, że latem dojdzie do dużym wzmocnień w ataku. Najpierw mówiło się najwięcej napastniku Tottenhamu Harrym Kane’ie. Ostatnio najgłośniej jest o Robercie Lewandowskim z Bayernu. Za Polakiem nie przemawia to, że w tym roku kończy 30 lat, ale jest dwa razy tańszy od Anglika. Wycenia się go na ok. 90 milionów euro.

Zgodę na jego przyjście wydał już ponoć trener Realu Zinedine Zidane. Zdaniem dziennika Sport, Francuz wziął jeszcze jednego zawodnika na radar. Ma nim być Marcus Rashford. 20-latek jest graczem Manchesteru United.

Reprezentant Anglii ma ważną umowę do 30 czerwca 2018 roku.

Rashford jest uważany za ważną postać drużyny prowadzonej przez Jose Mourinho, ale ma problemy, aby grać regularnie. Zwłaszcza w Premier League.

W tym roku zdarza się to coraz rzadziej. W całym sezonie angielski piłkarz wystąpił w 42 spotkaniach United we wszystkich rozgrywkach, ale tylko 22-krotnie rozpoczynał mecze w wyjściowym składzie.

Strzelił łącznie 12 goli i miał dziewięć asyst. W tym momencie jest wyceniany na około 50 milionów euro.