Robert Lewandowski „Piłkarzem Roku”. Siódmy raz z rzędu

Robert Lewandowski, kapitan i lider reprezentacji, zdobywca 53 goli we wszystkich rozgrywkach, został „Piłkarzem Roku 2017” w plebiscycie tygodnika „Piłka Nożna”. Jeszcze nikomu w historii nie udało się tego dokonać siedem razy z rzędu!

Zdjęcie Robert Lewandowski ma w kolekcji kolejne trofeum /AFP

Jest to zatem kolejne osiągnięcie "Lewego", z którym przechodzi on do historii. Wcześniej pobił m.in. długoletni rekord Włodzimierza Lubańskiego, zostając najlepszym strzelcem reprezentacji Polski.

Reklama

W najważniejszej kategorii nominowani byli również Kamil Glik, Kamil Grosicki, Łukasz Piszczek, Wojciech Szczęsny i Piotr Zieliński. Jednak nawet ten pierwszy - po znakomitym sezonie w Monaco - nie mógł liczyć na prestiżowe zwycięstwo z Lewandowskim.

Bez zaskoczenia wybrany został także Trener Roku, którym został selekcjoner Adam Nawałka. Specjalna nagroda "Człowieka Roku" przyznawana w wyjątkowych sytuacjach i dopiero po raz czwarty przypadła w udziale Arturowi Borucowi, który jesienią zakończył reprezentacyjną karierę.

Wśród laureatów za ubiegły rok znaleźli się ponadto: Drużyna - reprezentacja Polski, Odkrycie - Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze), Ligowiec - Arkadiusz Malarz (Legia Warszawa), Obcokrajowiec: Igor Angulo (Górnik Zabrze), Pierwszoligowiec: Paweł Zawistowski (Chojniczanka), Piłkarka: Katarzyna Kiedrzynek (PSG), Osobowość w social mediach: Kamil Grosicki (Hull City).

RP