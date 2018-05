Roberto Mancini zapowiada rewolucyjne zmiany w reprezentacji Włoch

Zgodnie z przewidywaniami Roberto Mancini został nowym selekcjonerem reprezentacji Włoch. Były trener m.in. Interu Mediolan zapowiedział rewolucyjne zmiany, a na początek ma to być powołanie Mario Balotellego. Selekcjoner Italii rozważa włączenie Andrei Pirlo do sztabu szkoleniowego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mancini wyprowadzi Włochów z kryzysu? Wideo Eurosport

Były szkoleniowiec Interu, a ostatnio Zenita St. Petersburg został zaprezentowany w poniedziałek na konferencji prasowej we Florencji. Roberto Mancini przedstawił wizję budowania drużyny narodowej. Jednym z powołanych na mecze towarzyskie ma być Mario Balotelli. "Super Mario" nie występuje w kadrze od mistrzostw świata w 2014 r., jednak panowie mają bliskie relacje i wydaje się, że powołanie jest tylko kwestią czasu. Razem współpracowali w Manchesterze City.

Reklama

- Najlepszą rzeczą w reprezentacji jest brak problemów. We Włoszech mamy wielu piłkarzy, nawet w trudnych czasach, można znaleźć zawodników o dużych umiejętnościach. Na pewno porozmawiam z Mario i prawdopodobnie go powołam - zapowiedział Mancini.

- Jest jednym z tych graczy, których chciałbym znów zobaczyć w kadrze. Podobnie jak było na mistrzostwach Europy za Prandellego. Jest wielu piłkarzy, mogących dać jakość drużynie narodowej - dodał.

Innym tematem był sztab, jaki zamierza zbudować wokół "Squadra Azzurra". - Muszę porozmawiać z Pirlo i zobaczyć, czego pragnie. Chętnie bym z nim współpracował - przyznał były trener Interu.

Dla Manciniego będzie to pierwsza praca na poziomie reprezentacji. Po zakończeniu kariery piłkarskiej przeszedł na ławkę trenerską, ale klubową. - Nie będzie to łatwe zadanie, ale wygranie czegoś da wszystkim wielką satysfakcję. Nie wiem, czy będzie to moje największe wyzwanie. Gdy trenujesz klub i nie zwyciężasz, wszyscy są na ciebie źli, a tutaj jest 50 mln ludzi - ocenił.

W przyszłym miesiącu Włosi zmierzą się z Holendrami na stadionie Juventusu w Turynie. Będzie to spotkanie dwóch wielkich firm, których zabraknie na rosyjskim mundialu.

fira

Zdjęcie Robert Mancini i Mario Balotelli / Other Agency