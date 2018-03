Robin van Persie może wrócić do reprezentacji Holandii

W drużynie Oranje nowe porządki. Holandia nie awansowała do mistrzostw świata w Rosji i drużyna jest przebudowywana. Selekcjoner Ronald Koeman w najbliższych dniach będzie sprawdzał nowe twarze. – Nie wykluczam jednak możliwości ponownego powołania Robina van Persiego – stwierdził niespodziewanie 54-letni szkoleniowiec.

Zdjęcie Robin Van Persie (drugi od lewej) z kolegami z reprezentacji /AFP

Van Persie nie jest brany pod uwagę przed trenera reprezentacji od sierpnia zeszłego roku. Teraz ponownie nie został powołany, ale ostatnio jego szanse mocno się zwiększyły.

34-latek na początku tego roku wrócił do klubu, w którym zaczęła się jego wielka, międzynarodowa kariera. W holenderskim Feyenoordzie strzelił już w ostatnich tygodniach cztery gole w ośmiu meczach ligowych.

- Byłem w tym mieście niedawno i pomyślałem, że potrzebna jest rozmowa z Robinem. Pomówiliśmy o tym, co on sądzi o grze w reprezentacji. Nie powiedział, że zakończył karierę w drużynie, ale przede wszystkim teraz chce wrócić do pełnej formy. W ostatnich dniach ponownie pokazał klasę na murawie i na pewno nie mogę powiedzieć, że drzwi do kadry ma zamknięte – stwierdził Koeman.

Van Persie w 102 spotkaniach w reprezentacji narodowej na poziomie seniorskim zdobył 52 bramki.

W najbliższym czasie Holandia rozegra dwa spotkania sparingowe. Oba będą bardzo wymagające. Najpierw ekipa Oranje zmierzy się z Anglią, a potem z Portugalią.