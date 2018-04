Ryan Edwards pokonał raka i wrócił do treningów

Podstawowy obrońca Plymouth Argyle Ryan Edwards, musiał w połowie stycznia zawiesić karierę. U piłkarza wykryto raka jąder. 24-latek zdołał jednak pokonać chorobę i właśnie wznowił lekkie treningi.

Plymouth to beniaminek League One. Przed tym sezonem Edwards dołączył do tego klubu. Wcześniej wychowanek Blackburn Rovers występował w Morecambe. W tym sezonie rozegrał w barwach „The Pilgrims” 25 meczów, w których strzelił trzy gole. Ostatni raz na boisku pojawił się 13 stycznia tego roku. Pięć dni później zdiagnozowano u niego nowotwór.

W piątek BBC Sport poinformowało, że młody organizm piłkarza zdołał pokonać chorobę.

- To były niezwykle trudne trzy miesiące dla mnie. Otrzymałem ogromne wsparcie. Dostawałem listy, rysunki od dzieci. Wszystkie te prace wiszą teraz na mojej ścianie - mówił Edwards w programie BBC Spotlight.

- Ciężko opisać słowami, jak wielką poczułem ulgę. Idąc na wyniki badań byłem bardzo zdenerwowany. Przez moją głowę przeleciało milion myśli - dodał.

Piłkarz wznowił już lekkie treningi. Jego drużyna to rewelacja tegorocznych rozgrywek. „The Pilgrims” zajmują piąte miejsce w tabeli i mają duże szanse by znaleźć się na miejscu, które daje możliwość gry w barażach o Championship. Wszyscy w drużynie liczą, że Edwards będzie w stanie pomóc Plymouth w walce o awans.

- Mocno w to wierzymy - komentuje menedżer Derek Adams.

