Salah: Real? Jestem szczęśliwy w Liverpoolu

Egipski napastnik bez wątpienia na długo zapamięta datę 17 marca 2018 roku. Mohamed Salah strzelił cztery gole i miał asystę w wygranym przez jego Liverpool 5-0 meczu z Watfordem w Premier League. 25-letni zawodnik ma kapitalny sezon. Coraz mocniej jego sprowadzeniem zainteresowany jest Real Madryt.

Salah w wakacje ubiegłego roku trafił z Romy do Liverpoolu. Dla niego to był powrót do Premier League. Wcześniej w latach 2013-2015 bez sukcesów reprezentował barwy Chelsea.

W nowym zespole „Mo” od początku prezentuje się znakomicie. W ekipie, której menedżerem jest Juergen Klopp we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 41 spotkaniach. Strzelił 36 goli i zanotował 12 asyst. Jeszcze niespełna 12 miesięcy temu wartość zawodnika z Egiptu wynosiła około 45 milionów euro. W tym momencie jest co najmniej dwa, a może nawet trzykrotnie większa.

Oczywiście, na wyłożenie tak ogromnych pieniędzy stać niewielką liczbę klubów. Jednym z nich jest Real Madryt. - W Chelsea po prostu nie grałem, więc nie miałem szans, aby się pokazać. Mówiłem wszystkim moim znajomym i wielokrotnie w wywiadach, że chcę wrócić do Premier League. Tak się stało. Lubię tę ligę. Czuję, że pasuje ona do mojego stylu gry. Od początku dobrze czuję się w Liverpoolu. Jestem szczęśliwy i nadal tutaj chcę pokazywać moją piłkę nożna. Jeśli spojrzy się na mnie teraz, a na to, jaki byłem pięć lat temu, to wszystko się zmieniło. Jestem zupełnie inny mentalnie i fizycznie - powiedział Salah.

Jego umowa z klubem z Anfield obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku.

